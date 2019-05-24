Маленькие уличные восстания в России расшатывают Кремль

"При столкновении с властью все чаще побеждает улица. Что служит подтверждением появления в России нового гражданского общества, готового протестовать и смущать Кремль. В центре Екатеринбурга, региональной столицы Урала, родины Бориса Ельцина, первого президента, резко повернувшего Россию в сторону демократии после распада СССР, на прошлой неделе наиболее боевым активистам либеральной оппозиции после четырех дней и ночей протеста удалось заставить уступить мэра, олигархов и церковь", - пишет журналист французской газеты Les Echos Бенжамен Кенель.

"Отстаивали они очень конкретное и незначительное дело. Протестующие были возмущены проектом строительства нового храма на одной из любимых населением площадей, на том общественном пространстве, которое еще уцелело от напора строительного комплекса, неистовствующего в современной России. В данном случае, протест не был нацелен непосредственно на Кремль. Однако, несмотря на местную причину этого восстания, политическая система президента Владимира Путина однозначно была задета. И ее уверенность внезапно была нарушена", - считает автор статьи.

"Это не первая маленькая уличная победа. В Архангельске, большом северном городе, Москва в союзе с местными властями и благодаря финансированию олигархов стремилась преодолеть сопротивление населения и выбросить часть отходов из столицы неподалеку от деревни, расположенной в этом полярном регионе. Все должно было быть сделано незаметно, однако подобное решение вызвало поразительное протестное движение", - отмечает Les Echos.

"Такие движения, не имеющие ни организаторов, ни лидера, самоорганизовались в социальных сетях. Согласно аналогичному сценарию произошло еще несколько волн недовольства, когда на улицы вышли тысячи россиян, протестующих против очень конкретных тем: против повышения пенсионного возраста, против разрушения зданий, против мусороперерабатывающих заводов, против изменения границы между двумя регионами...", - указывает Кенель.

"Помимо опросов общественного мнения, которые не всегда показательны в стране, где население все еще не решается сказать интервьюерам то, что оно думает на самом деле, исследования, проведенные социологами, подтверждают то, что в стране растет недоверие и подозрительность. Во время протестов 2011-2012 годов, после законодательного мошенничества в пользу кремлевской партии, уже появилось новое гражданское общество, более зрелое и уверенное. Но это длилось недолго. Сегодняшнее скрытое недовольство трудно оценить, поскольку, всячески желая больше индивидуальных свобод и ответственности, готовые протестовать против местных проектов россияне при этом признают, что они не хотят никакой конфронтации. И всегда проявляют большую терпеливость", - комментирует журналист.

"Сегодня против храма, завтра против Путина", - даже осмелился скандировать один оппозиционер в Екатеринбурге, городе, где очень силен региональный дух и где наконец произошла долго вызревавшая вспышка негодования.

"Проект строительства храма подлил масла в огонь на фоне накопившегося недовольства. Но временное окончание строительства вызывает недоверие в Екатеринбурге. Как и в Архангельске, где мусорный проект аналогичным образом вроде бы был заморожен по требованию Москвы. На данный момент пламя социального недовольства все еще находится под контролем. Но в обоих случаях протест продолжается. Он уже упоминается в других местах в качестве образца для подражания, поскольку ему удалось поколебать позицию власти. И он способен стать предвестником других непредсказуемых экстремальных событий для Кремля", - резюмирует газета.