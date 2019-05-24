Подростки в Instagram: наконец-то в этом отфильтрованном мире в моде неприукрашенная внешность

"В сети молодежь теперь оказывает широкую поддержку необработанным фотографиям без ретуширования и без фильтра, чтобы выглядеть даже хуже, чем они есть на самом деле", - пишет журналистка портала Slate.fr Титью Лекок.

"Среди наиболее популярных социальных сетей Instagram имеет неоспоримое преимущество: столкновения и кибер-преследование здесь встречаются реже. Скажем, оскорбление не является тут главным правилом", - говорится в статье.

"Этого оказалось бы достаточно, чтобы сделать это пространство цифровым Эдемом, если бы оно не было заполнено существами, которые чувствуют себя обязанными делиться с другими своей жизнью мечты: райские каникулы, роскошные апартаменты, сказочная еда, аперитивы, - пусть даже на самом деле это трюк, и они едят и пьют всякую гадость - все это напоминает сны принцессы", - отмечает журналистка.

"Словом, общеизвестно, что ежедневный просмотр Instagram способствует тому, чтобы вы почувствовали себя самым несчастным человеком в мире. Мы знаем, что все это фальшиво. На интеллектуальном уровне мы понимаем, что подлинность этих постановок ничем не лучше, чем любая реклама на телевидении. Тем не менее, эти образы резонируют в той части нашего мозга, которая ускользает от разума", - комментирует Лекок.

"Но в последние месяцы множатся подозрения о широко распространенной подделке в королевстве принцесс. Instagram начал охотиться за искусственно раздутыми аккаунтами. Чем больше аккаунт отслеживается и нравится, тем больше профиль выдвигается на первый план. Но подписчиков и лайки с легкостью можно купить, - говорится в статье. - Instagram решил запустить программу искусственного интеллекта, чтобы избавиться от этого явления. Начинается охота на подделку, которая отнюдь не безобидна. В прессе часто задаются вопросом, куда пошли деньги на рекламу, которая идет уже не в газеты: большая часть бюджета уходит на людей, чьи профили признаны влиятельными. Чем больше аккаунт отслеживается, комментируется, нравится, тем больше им интересуются бренды, которые его оплачивают".

"Цифры и деловое партнерство - не единственные вещи, которые могут порождать фейки в Instagram. Фальсифицировать можно все. Так, инстаграмщица Габби Ханна сумела убедить 3 млн участников, что она оставалась на фестивале Коачелла в течение нескольких дней. Затем она опубликовала видео, чтобы показать, какие процессы она использовала, чтобы сфальсифицировать все свои изображения и видео. Более того: вы можете сделать то же самое. Сайт Fakeavacation (фейковый отпуск) предлагает людям, не владеющим Photoshop, создавать ложные картинки", - сообщает портал.

"Все это вызывает у меня отвращение. До тошноты. Я скучаю по фотографиям моей юности, с красными точками в глазах из-за вспышки, - пишет журналистка. - Кажется, у подростков такая же реакция. Возможно оттого, что Instagram кажется им чем-то вроде трюка для стариков: молодежь радикально меняет использование сети. (...)Подростки намерены вернуться к необработанным фотографиям, без фильтров и без ретуши".

"Подростки готовы пойти еще дальше, пытаясь ухудшить свои фотографии", - пишет автор статьи.

"(...) Доминирующая эстетика Instagram, которая преобладала до сих пор, отныне закончилась. Ничто не вечно под луной. 25-летние инстаграмщицы, которые зарабатывали на жизнь с помощью делового партнерства, уже вышли из моды. И это нормально. Их количество будет уменьшаться каждый месяц, фотографии их ухоженных ногтей, держащих чашку кофе, увенчанную пеной в форме сердца, больше не будут собирать лайки. Мир жесток", - констатирует портал.

"Да здравствует фильтр, который позволит сделать красные точки на глазах, порожденные вспышкой, которые мы обнаруживали в прошлом веке после проявления пленки (я пишу почти в полной уверенности, что такой эффект уже существует)", - резюмирует автор публикации.