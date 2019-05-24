В тепле женщины работают продуктивнее

"Вероятно, в будущем спор между мужчинами и женщинами о том, какой должна быть температура в офисе, будет еще ожесточеннее: как показало новое исследование, температура в помещении влияет не только на наше самочувствие, но и на нашу работоспособность", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Немецкие исследователи попросили 542 студентов, 40% из которых были женщинами, выполнить задания трех типов: легкие арифметические задачи, шарады, в которых нужно было составить слово из букв, и аналитические задания, при которых очевидные, интуитивные решения оказывались неверными. С каждым типом задания исследователи постепенно повышали температуру в помещении с 16 до 33 градусов.

"При решении арифметических задач и шарад результаты женщин улучшались по мере увеличения температуры, в то время как результаты мужчин падали. При решении аналитических заданий результаты оставались постоянными; мужчины в большинстве своем справлялись с ними лучше. В решении арифметических задач мужчины также показывали лучшие результаты, однако по мере повышения температуры женщины их догоняли. В то время как работоспособность мужчин падала, женщины при температуре в 33 градуса, наконец, сравнялись с мужчинами. При решении шарад женщины обогнали мужчин уже при температуре в 21 градус. При дальнейшем увеличении температуры результаты женщин улучшались, в то время как работоспособность мужчин падала", - говорится в статье.

"Результаты исследования показали, что работоспособностью мужчин и женщин можно управлять, обращая внимание на температуру в помещении, пишут Агне Кайакайт из берлинского Научного центра социальных исследований и Том Чанг из Бизнес-школы Маршалла в Лос-Анджелесе в своем исследовании, опубликованном в научном журнале Plos One".

"Причина таких различий, возможно, кроется в обмене веществ: у мужчин биохимические процессы в организме в среднем осуществляются быстрее, чем у женщин, - и они лучше чувствуют себя при более низких температурах", - поясняет Der Spiegel.