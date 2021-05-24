Сергей Гуриев: "Российские деньги от коррупции наносят ущерб европейским институтам"

"Московский режим не управляется с помощью сильной идеологии. Роль спецслужб важна, однако это, прежде всего, личный институт, основанный на харизме его президента", - анализирует Сергей Гуриев, российский политолог, профессор экономики Парижского института политических исследований, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, в интервью Le Monde.

"(...) Каждый год Путин пересекает новую красную черту. После 2003 года и ареста Михаила Ходорковского постоянно слышались разговоры о том, что происходящее беспрецедентно. Лето 2020 года является составной частью этой логики. По опросам общественного мнения, в июне и июле популярность президента снизилась примерно до 60%, в то время как она превышала 85% во время присоединения Крыма в 2014 году. В начале пандемии Covid-19 Путин довольствовался поддержкой семей с детьми, а Навальный предлагал ввести карантин, но платить людям, когда они остаются дома. (...) Это принесло ему большую поддержку. И это одна из причин его отравления", - утверждает Сергей Гуриев.

"(...) Режим представляет собой сложную систему, но, прежде всего, это личный институт. Это не похоже на Иран, где решающее значение имеет религиозный аспект, или на Турцию, где есть реальные партии, несмотря на преобладание Эрдогана. В Москве большой мощью обладает ФСБ, но она подвержена внутренней борьбе. В таком деле, как случай с Навальным, у руля стоит Путин. Он может ошибаться, быть дезинформированным, но решения принимает он сам", - считает он.

"(...) Москва продемонстрировала большую обеспокоенность митингами в Белоруссии, при этом глядя на Александра Лукашенко с некоторым презрением. Последний недооценил силу интернета и роль женщин, вездесущих в протестах. Белорусский президент все еще живет в XX веке, считает путинский режим, который не допускает таких ошибок: у него полчища троллей, и он никогда бы не допустил, чтобы жена заключенного стала кандидатом на выборах [как это сделала Светлана Тихановская в Белоруссии]", - указывает собеседник издания.

"(...) Если бы меня спросили год назад, я бы сказал, что Путин против массовых репрессий. С тех пор ситуация изменилась. В конце апреля Москва добавила созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией*в список так называемых "экстремистских" организаций. Посмотрите на последние демонстрации 21 апреля в поддержку Навального! Теперь вам достаточно просто участвовать в шествии, даже не бросив лимон или стаканчик, чтобы вас заметила программа распознавания лиц, а через несколько дней вас арестуют. Неизвестно, в каком масштабе эти технологии будут использоваться в будущем, особенно в Москве, которая очень хорошо оснащена камерами по сравнению с Санкт-Петербургом, еще одним городом протестов", - продолжает он.

"Навальный очень умен и это одаренный политик. Еще он человек с убеждениями. Во имя своих убеждений он вернулся в Россию после лечения в Германии. (...) Некоторые говорят, что ему не следовало возвращаться. Лично я даже не пытался его отговорить. У Навального есть четкое видение будущего России как нормального европейского государства. Его стратегия состоит в том, чтобы убедить россиян в том, что Путин олицетворяет коррупцию и экономическую стагнацию и что существует альтернативный путь. Его команда в России и за рубежом планирует бороться за его освобождение. Навальный - как и я - считает, что путинский режим находится на неправильной стороне истории, но трудно предсказать, как долго он продлится", - отмечает Гуриев.

"(...) Подобно Соединенным Штатам, но в разной степени, Евросоюз рассматривает Россию как угрозу. Он знает, что в краткосрочной перспективе не получится многого добиться. Области сотрудничества существуют, такие как климат или нераспространение ядерного оружия, но ЕС понимает, что цели российского режима противоречат его собственным. Нужно также не забывать о том, что Россия не сводится к своему режиму. Многие россияне не одобряют действия Путина. Жозепа Борреля раскритиковали в Европе за поездку в Москву в начале февраля. Но я не вижу в этом ничего катастрофического. Разговаривать с русскими - это очень важно. Он, конечно, был унижен [известием о высылке трех европейских дипломатов]: это риск, когда "человек в очках" разговаривает с "вооруженным человеком"! Но, в конечном итоге, спасение придет от людей в очках. Европа воплощает достоинство, а не насилие", - указывает он.

"(...) Российские деньги от коррупции наносят ущерб европейским демократическим институтам. Поэтому в интересах Европы и Америки, а не только граждан России, необходимо вести борьбу против этих денег и против тех, кто способствует их обращению. Необходимо отслеживать офшорные счета, налоговые оазисы - по этому пункту на Западе формируется консенсус. Нужно нацеливаться на юристов, экспертов по связям с общественностью, которых также необходимо публично разоблачать, когда они продвигают грязные деньги. Существуют законы. Их нужно применять, как это предлагает Навальный", - продолжает эксперт.

"(...) Когда говорят об идеологии, имеют виду "нацизм" или "коммунизм". Кремль отстаивает консервативное видение. Он хочет вернуться в те времена, когда не было либеральных ценностей, к семейным ценностям, и объединить крайне правые консервативные силы. Но ему не хватает последовательности. Сам Путин в разводе, имел внебрачные связи, что не нравится Русской Православной Церкви. Не говоря уже о том, что ФСБ является преемницей КГБ и ЧК, которые в советское время убили тысячи священников. Другой особенностью является то, что российская идеология не подлежит экспорту, в отличие, например, от радикального ислама, который повсюду привлекает сочувствующих. Таким образом, идеология слабая (...)", - утверждает Гуриев.

"Россия так и не стала лидером в инновационной сфере. У нее традиционно сильный сектор информационных технологий. Десять лет назад наблюдалось развитие всемирно известных брендов, таких как поисковая система Яндекс, социальная сеть ВКонтакте, аналог Facebook, или антивирус Касперского. Эти фирмы сумели занять место на мировой арене. Но за десять лет ситуация в России изменилась. Без открытия экономики и общества невозможно быть конкурентоспособным в сфере высоких технологий", - говорится далее.

"(...) Российский режим выживает благодаря своей политической инновации, своего рода информационной автократии. Здесь нет тысяч политических заключенных или репрессивной машины сталинского типа, но Путин выстроил очень хитроумный, целенаправленный механизм цензуры и репрессий, который многие россияне не понимают. Существует также "миф" о Путине, построенный вокруг его харизмы и того факта, что он сумел обеспечить процветание в течение первых десяти лет своего мандата, с 1999 года. Без [согласия Путина] какому-то руководителю службы безопасности будет трудно сказать: "Теперь моя очередь управлять системой!" Люди подумают: "Ты не компетентен, ты ничего не достиг в политическом плане, ты умеешь только лгать и убивать". Даже в элите это вызовет столкновения между различными службами и олигархами. Популярность Путина цементирует систему. Путин претендует на то, что подобной поддержки больше ни у кого нет. Если эта поддержка упадет до уровня Лукашенко, то система вынуждена будет выбирать: либо репрессивный белорусский путь, либо демократизацию", - резюмирует Сергей Гуриев.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента