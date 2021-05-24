Белоруссия: полет над гнездом кукушки

"Угон самолета и арест журналиста в Минске показывают, до какой степени диктатуры в 2021 году даже не пытаются соблюдать приличия", - утверждает обозреватель Марк Альгёвер на страницах швейцарской газеты Le Temps.

"(...) Первая проблема, оставшаяся на заднем плане после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, состоит в том, что на самом деле репрессии, запущенные Александром Лукашенко, усиливаются: арестованы тысячи граждан, в том числе гражданка Швейцарии Наталья Герш; десятки тысяч белорусов уехали в изгнание; таких журналистов, как Роман Протасевич, преследовали за то, что через соцсети они обращались к миллионам", - говорится в статье.

"(...) В столкновениях с населением, большая часть которого требует демократических изменений, белорусский режим преодолел такой рубеж в насилии, что теперь он понимает, что ему больше нечего терять. А чтобы выжить, он может положиться на своего русского соседа. Угон самолета вызвал в Москве немного причудливых реакций. (...) Что касается Кремля, то он никак не отреагировал, за исключением отсылки к международным авиационным властям. Но все это не меняет того факта, что Россия несет ответственность за действия белорусского президента, - уверяет автор публикации. - Союзник, который с каждым шагом усиливает растормаживание, становится все более неудобным".

"Вторая проблема: угон самолета авиакомпании Ryanair нарушает самые элементарные нормы международного права. Принуждение самолета к посадке под надуманным предлогом - не говоря уже о захвате одного из его пассажиров - равносильно совершению акта воздушного пиратства, - полагает журналист. - (...) Автократы всего мира внимательно следят за тем, как европейцы отреагируют на это преступление. За словами должны последовать действия, болезненные для белорусских властей. В противном случае никто теперь не будет знать, обернутся ли для него арестом пролет над диктаторской территорией. Сколько рейсов между Европой и Азией проходит через территорию России или Китая? Сколько людей на борту этих самолетов когда-нибудь критиковали правительства этих государств, хотя бы просто поставив "лайк" в социальных сетях?".