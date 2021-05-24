Долгие мучения Романа Протасевича на борту самолета рейса Афины-Вильнюс

"По прибытии в Вильнюс пассажиры рейса, перенаправленного в Минск, рассказали об аресте противника режима Александра Лукашенко", - пишет Liberation.

(...) "На борту самолета авиакомании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс, активист белорусской оппозиции Роман Протасевич испытал долгие минуты мучений, когда он понял, что его самолет вот-вот направят в Минск, - говорится в статье. - 40-летняя литовка Моника Шимкене рассказала о произошедшем, когда самолет с опозданием на несколько часов смог приземлиться, как и планировалось, в Вильнюсе. "Он запаниковал и сказал, что это из-за него. Он просто обратился к людям и сказал, что здесь ему грозит смертная казнь", - продолжила она, отметив, что он казался "очень спокойным", когда после прибытия в Минск уже был уверен в своем аресте. "Он не кричал, но было очевидно, что он очень напуган. Казалось, что если бы окно было открыто, он бы выпрыгнул", - добавил другой пассажир, 37-летний Эдвинас Димса.

"Ссылаясь на угрозу минирования, Белоруссия вынудила самолет экстренно приземлиться в Минске и арестовала Романа Протасевича, бывшего главного редактора популярного оппозиционного Telegram-канала NЕХТА, которому предъявлено несколько обвинений в причастности к протестам против президента Александра Лукашенко", - указывает издание.

"Рейс получил окончательное разрешение к отправлению около 17:15 по Гринвичу и приземлился около 20:30 в Вильнюсе, при этом, по разным источникам, при прилете в Вильнюс в самолете было на семь пассажиров меньше, включая оппозиционера, его девушку и четырех граждан России", - говорится далее.

"(...) Вечером в воскресенье премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отправилась в Вильнюсский аэропорт, чтобы встретить самолет вместе с десятками активистов белорусской оппозиции. Одни обернули плечи бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции, другие несли плакаты с надписью "Я/Мы Роман Протасевич" или "Ryanair, где Роман?" "Мы должны проявить солидарность, чтобы не сломаться один за другим", - сказал один из них, 36-летний Александр Глашков.

(...)

"В ноябре белорусская служба безопасности (КГБ), унаследованная от советских времен, внесла Романа Протасевича и основателя NЕXTA Степана Путило в список "физических лиц, причастных к террористической деятельности". NEXTA сыграл ключевую роль в недавней волне протестов против переизбрания в 2020 году президента Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года", - говорится в публикации.