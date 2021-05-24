Жаль, господин Линдеманн

"Вряд ли в какой-либо другой стране фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном восхищаются так же, как в России. Однако он не проявил никакой солидарности с оппозиционером, который разместил у себя на странице клип культовой группы и теперь находится в тюрьме. Это выглядит жалко", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Тилль Линдеманн любит бывать в России, в последнее время он бывал там так часто, что некоторые фанаты уже спрашивают, не получил ли он гражданство России. Вокалист немецкой группы Rammstein не только отпраздновал свой 58-й день рождения в Санкт-Петербурге в начале этого года, но и снялся в Эрмитаже для одного из своих видеоклипов на новую песню "Любимый город". Эту старую советскую песню он поет полностью на русском языке", - отмечает журналистка Кристина Хебель.

"Поклонники Линдеманна в восторге; одно только видео, на котором немецкий певец запечатлен то за штурвалом советского истребителя, то на сцене в обычном черном костюме, было просмотрено более четырех миллионов раз. Он уверен, что музыка наводит мосты между народами, сказал Линдеманн государственному информационному агентству "РИА Новости". К сожалению, это было единственное, что можно было услышать от него в России в последние недели", - констатирует издание.

"Линдеманн упорно хранил молчание по делу Андрея Боровикова. На этой неделе он, наконец, отреагировал скупым предложением: "Я не хочу обсуждать эту тему", - написал Линдеманн независимой "Новой газете". Это выглядит жалко, прежде всего по-человечески", - комментирует Der Spiegel.

"Приговор Андрею Боровикову политически мотивирован и не имеет ничего общего с верховенством закона - и настолько абсурден, что о нем нельзя молчать", - подчеркивает автор статьи.

"Боровиков находится под арестом уже более трех недель, предполагаемое преступление: он якобы распространял порнографию. Судья дал ему за это 2,5 года тюрьмы".

"В 2014 году Боровиков, будучи фанатом Rammstein с детства, поделился видеоклипом на песню "Pussy", в котором присутствовали сцены секса. Клип был размещен на странице Боровикова во "ВКонтакте", российской версии Facebook, несколько лет - как и у многих сотен других поклонников этой музыкальной группы. Позже он даже удалил видео".

"Таким образом, становится предельно ясно, за что на самом деле наказан Боровиков: он оппозиционер, а значит, враг российского режима", - пишет издание.

"Такие люди, как Боровиков, сейчас подвергаются беспрецедентной волне репрессий со стороны аппарата безопасности: их преследуют, запугивают, а если они не сдаются или не уезжают из страны, то их сажают в тюрьму. Это показывает случай с известным критиком Кремля Алексеем Навальным, но также и случай Боровикова. Он осмелился протестовать в своем родном городе Архангельске на северо-западе России: против планируемой свалки в регионе, против коррупции. Чуть больше года Боровиков возглавлял офис Навального в своем регионе".

"Его политическая борьба продолжалась четыре года - до тех пор, пока органы безопасности не воспользовались клипом группы Rammstein, чтобы посадить 33-летнего мужчину и тем самым заставить его замолчать", - говорится в статье.

"Кто, если не Rammstein, обладает авторитетом, чтобы отреагировать на этот скандальный приговор? Группа, как и сам Линдеманн, (...) позиционирует себя в качестве посланника свободы. И она уже давно заявляет о своей политической позиции, в том числе в России. В 2019 году гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на московском стадионе "Лужники" - в знак солидарности с гомосексуалистами, которые в России не имеют никаких прав и по-прежнему сталкиваются с враждебностью. Так почему же Rammstein молчит сейчас? Дело в деньгах, в том, что группа боится, что после критических высказываний, как подозревал сам Боровиков, количество ее концертов в России сократится?", - задается вопросом издание.

"Впрочем, один из участников группы нашел несколько слов для заключенного Боровикова: гитарист Круспе написал в Instagram, что "шокирован" суровостью приговора судьи в отношении оппозиционера. (...) Это была запоздалая и сравнительно мягкая реакция на этот произвол - и эти слова хотелось бы услышать в первую очередь от Линдеманна, фронтмена Rammstein и постоянного гостя России", - заключает Der Spiegel.