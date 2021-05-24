Москва не должна подслушивать

"На предстоящем саммите главы государств и правительств Евросоюза встретятся без мобильных телефонов и планшетов. Разочарование по поводу Москвы велико - как и растерянность", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда в понедельник вечером главы государств и правительств ЕС будут обсуждать Россию на чрезвычайном саммите, их ничто не будет отвлекать: в зал заседаний нельзя будет пронести ни планшет, ни мобильный телефон, поскольку эти "стратегические дебаты" должны проводиться конфиденциально. Запрет устройств также предназначен для того, чтобы обсуждения не подслушивали технически подкованные агенты Москвы, - поясняет журналист Маттиас Кольб. - (...) Как разочарование Москвой, так и растерянность по поводу отношений с ней возросли".

"В конце марта председатель Европейского совета Шарль Мишель по телефону объяснил президенту Владимиру Путину точку зрения ЕС: отношения, по словам Мишеля, находятся на "низшей точке" и существует много разногласий. Тот факт, что Москва пытается разобщить членов ЕС с помощью кампаний дезинформации и расколоть общества в разных аспектах, уже много лет воспринимается с беспокойством. Действия России становятся все более профессиональными, говорят в Европейской службе внешних связей. (...) В настоящее время много манипуляций можно наблюдать особенно в связи с вакцинами от коронавируса, поскольку здесь коммерческие интересы пересекаются с геополитикой", - говорится в статье.

"Уже в марте председатель Совета Мишель поднял и другие вопросы: Россия должна прекратить кибератаки на страны ЕС, выполнить Минское соглашение по прекращению войны на востоке Украины и уважать права человека. Попытка отравления оппозиционера Алексея Навального, который проходил лечение в Берлине и был отправлен в исправительную колонию после возвращения в Москву, взволновала и тех, кто всегда настаивал на диалоге с Россией. Призывы к санкциям звучат все громче, а "обычные подозреваемые", как дипломаты ЕС называют поляков, прибалтов и румын, видят подтверждение своего мнения о России. Высокопоставленные чиновники ЕС прямо говорят об "авторитарном лице" "российского режима", который отдаляется от ЕС".

"Последние несколько недель подтвердили правильность этого анализа, - пишет издание, напоминая о размещении Путиным более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, введении санкций против председателя Европарламента Давида Сассоли и европейского комиссара Веры Йоуровой, объявлении сторонников Навального членами "экстремистской организации" и обвинениях Чехии, согласно которым агенты Москвы подорвали в 2014 году чешский склад боеприпасов. - (...) Так плачевные отношения с Москвой стали еще хуже, а в Брюсселе знают пределы собственного влияния. Проект резолюции осуждает "недавние незаконные и провокационные действия России в странах ЕС и в других регионах" и призывает к "сплоченности". Верховному представителю Союза по иностранным делам Жозепу Боррелю поручается представить к июню доклад об отношениях с Россией".

"ЕС хочет придерживаться в отношениях с Россией концепции "пяти принципов", которая действует с 2016 года и предлагает диалог. Но ЕС ничего не сможет сделать, если Москва не будет заинтересована в сотрудничестве, например, по защите климата: Россия хочет игнорировать ЕС и разговаривать максимум с отдельными государствами. В кругах ЕС все чаще ходят слухи о том, что в окружении Путина, как якобы известно спецслужбам, растет беспокойство. Его здоровье якобы ухудшается. Некоторые вещи трудно интерпретировать: теперь Путин, обеспечив себе и своей семье пожизненный иммунитет, может оставаться президентом до 2036 года. "Он хочет остаться навсегда или уйти в отставку?" - недоумевает один из инсайдеров".

"Совсем недавно министры иностранных дел стран ЕС пришли к единому мнению: провокаций и негативных сюрпризов следует ожидать вплоть до парламентских выборов в России осенью. Сможет ли Россия после этого стать более нормальным партнером, представляется сомнительным", - пишет Süddeutsche Zeitung.