Россия всегда на шаг впереди

"Москва может строить газопровод "Северный поток-2" и расширяет свое присутствие в Арктике. Америке и НАТО уже давно пора выработать стратегию противодействия растущему военному присутствию России в регионе", - пишет немецкое издание Die Welt.

"На прошлой неделе администрация Байдена вызвала некоторое замешательство. Она отменила санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая строит одноименный газопровод, и против ее генерального директора Маттиаса Варнига, - напоминает журналист Клеменс Вергин. - (...) В то же время правительство США утверждает, что вызывающий множество споров трубопровод не должен быть построен по геостратегическим причинам, и вводит санкции против других компаний и судов-трубоукладчиков, участвующих в его строительстве. Это кажется столь же убедительным, как и утверждение, что вы немного беременны".

"Тот факт, что США сейчас как минимум частично снимают давление с "Северного потока-2", объясняется главным образом тем, что они больше не верят, что смогут помешать строительству газопровода, поскольку строительство зашло слишком далеко", - полагает издание.

"Это решение администрации Байдена, демонстрирующее нерешительность, принято в момент, когда уже назревает следующий геостратегический конфликт с Россией - в Арктике. Россия только что приняла председательство в Арктическом совете от Исландии, и эксперты предполагают, что теперь Москва активизирует свои усилия, чтобы присвоить себе большую часть богатого ресурсами региона", - говорится в статье.

"В последние годы Россия значительно увеличила присутствие там своих войск; в 2019 году российская армия объявила, что были построены либо отремонтированы 19 взлетно-посадочных полос. (...)В марте три российские подводные лодки вместе прорвались сквозь арктические льды, обозначив притязания России на регион, который в результате глобального потепления становится более удобным для прохода судов".

"Путин заявил об Арктике как о "сфере наших особых интересов" на заседании Совета безопасности России еще в 2014 году. Для Москвы этот регион важен для сохранения в будущем российской бизнес-модели, которая в основном состоит из экспорта ископаемого топлива", - указывает автор статьи.

"Хотя США обвиняют Россию в "милитаризации" Арктики, у администрации Байдена до сих пор отсутствует концепция того, как ведущая западная держава намерена помешать Москве присвоить значительные части Арктики и просто игнорировать интересы западных арктических стран. Поэтому Америке и НАТО давно пора выработать стратегию противодействия растущему военному присутствию России в регионе".

"Чтобы Запад снова не очнулся слишком поздно и не оказался перед свершившимся фактом - как это было с аннексией Крыма или как сейчас с почти завершенным газопроводом "Северный поток - 2", - заключает Die Welt.