Путин ожидает от бизнеса готовности встать на "военные рельсы"

Новое требование российского президента вызвало широкий резонанс, пишет немецкий таблоид Bild. Путин, говорится в статье, хочет подготовить российскую экономику к войне - все предприятия, вне зависимости от формы собственности, должны в случае необходимости быть готовы перейти на "военные рельсы".

Об этом президент РФ заявил в ходе совещания по вопросам ВПК, сообщает издание.

"Почему, - задается вопросом автор публикации, - Путин прибегает к подобной риторике сразу после встречи с сирийским диктатором Асадом? Против кого мобилизует свои силы Россия?"

Для российских предприятий, уверен Bild, это может значить лишь одно: "если президент планирует войну, они должны будут сотрудничать".

"За последние несколько лет Россия проводила несколько военных операций, в которых Путин имел возможность задействовать российские компании. В 2014 году Путин в обход международного права аннексировал Крым и наладил поставки российских вооружений пророссийским сепаратистам и доставку военных на восток Украины".

"Соседи империи Путина уже несколько лет выражают опасения по поводу того, что подобная участь может однажды ждать и их", - говорится в статье.

"С 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии, поддерживая диктатора Асада - без российской помощи он проиграл бы войну. При этом Путин не только терпит, но и покрывает самые чудовищные преступления сирийского диктатора", - пишет Bild.

По мнению автора публикации, Путин уверен в том, что его нынешнее требование было "услышано в соседних странах Балтии, на Украине и Польше".