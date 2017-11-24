Теперь Путина просят установить мир в Афганистане

"Россия играет "значительную роль" в попытках усадить "Талибан"* за стол переговоров", - пересказывает журналист Bloomberg Генри Мейер слова Ханифа Атмара, который занимает в Афганистане пост советника по национальной безопасности. В четверг Атмар пообщался с журналистами в Москве.

Он заявил, что сказал секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву: "Если у вас есть контакты с "Талибаном"*, пожалуйста, воспользуйтесь этими контактами для продвижения мирных переговоров. Нельзя, чтобы "Талибан"* смог воспользоваться такими контактами в целях войны".

Издание сообщает: "По словам Атмара, выдвинутые Соединенными Штатами обвинения в том, что Россия, возможно, поставляет "Талибану"* оружие и что-то еще, - "самый чувствительный вопрос", хотя официальные лица Афганистана не располагают доказательствами того, что это происходит. Он также заметил, что следует проверить и неподтвержденные утверждения о помощи США "Исламскому государству"*". Кабульское правительство предложило "России, Центральной Азии и нашим западным партнерам создать совместную миссию по установлению фактов, дабы расследовать, есть ли в таких утверждениях зерно истины", сказал Атмар.

На "Талибан"* следует "надавить, чтобы он пришел на мирные переговоры", и Патрушев "полностью поддержал эту позицию", сказал Атмар. Он добавил, что "Талибан"* приглашен на прямые переговоры с афганским правительством и "совершит колоссальную ошибку, если этим не воспользуется".

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ.