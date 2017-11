24 ноября 2017 г. Эндрю Десидерио | The Daily Beast Конгресс готовится к противостоянию с Белым домом из-за российских санкций "Исполнительную ветвь власти редко обвиняют в нарушении или прямом игнорировании воли Конгресса, - отмечает Эндрю Десидерио в The Daily Beast. - Медленное внедрение администрацией Трампа новых санкций против России побудило законодательную ветвь искать способ проявить силу. Конгресс пытается надавить на исполнительную власть, которая, по-видимому, не желает заниматься простым приведением законов в жизнь". "Месяцами двухпартийная группа сенаторов нажимает на администрацию из-за ее нежелания вводить в действие новые санкции против России. Закон о новых санкциях, который президенту Трампу пришлось подписать в августе после того, как соответствующий законопроект был принят подавляющим большинством голосов в Палате представителей и Сенате, стал мишенью прямых нападок Белого дома еще в жаркие летние дни, когда он был впервые составлен", - говорится в статье. "Последняя новость: администрация Трампа пропустила назначенный на 1 октября крайний срок выпуска руководства о том, как она будет внедрять санкции, направленные против физических и юридических лиц в российских оборонном и разведывательном секторах в отместку за вмешательство в выборы и вторжения в Восточную Европу. Когда законодатели стали задавать вопросы об этом промедлении, их оставили в неведении. Только после того, как сенатор Боб Коркер (республиканец, Теннесси) надавил на заместителя госсекретаря Джона Салливана в конце прошлого месяца во время телефонного звонка, Государственный департамент запоздало выпустил руководство о том, как он будет внедрять санкции - через 26 дней после того, как это должно было быть сделано. Коркер, у которого были собственные разногласия с Трампом, получил результаты. Однако до этого не должно было дойти, по мнению законотворцев", - говорится в статье. "Кардин и сенатор Джон Маккейн (республиканец, Аризона), председательствующий в сенатской комиссии по делам вооруженных сил, пригрозили процедурными тактиками, в частности, блокированием предложенных Трампом кандидатур на ключевые посты во внешнеполитическом ведомстве и сфере национальной безопасности. Однако реальность такова, что Конгресс почти бессилен заставить администрацию действовать", - сообщает Десидерио. "Так как мы не можем непосредственно настоять на своем, я полагаю, что мы ограничены в способах это сделать. У Конгресса нет армии, которой он командует, - добавил Кардин. - У президента она есть. Однако у нас есть экономические рычаги, которыми управляем мы. И мы можем их использовать. У нас много полномочий, которыми мы можем воспользоваться". Кардин ранее высказал предположение, что его комитет может надавить на Белый дом с помощью процесса закупок. Руководство комитета Палаты представителей по международным отношениям послало Трампу письмо с вопросом, почему его администрация не сделала то, что должна была, к 1 октября. Источник: The Daily Beast