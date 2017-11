24 ноября 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Кремлевская клептократия встревожена арестом во Франции "Он был одним из российских "неприкосновенных лиц", - пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова о Сулеймане Керимове, который на этой неделе был задержан французскими властями в Ницце, а затем освобожден под залог, без права выезда за пределы департамента. Фото Керимова за решеткой шокировало российскую элиту, которая до этой недели считала Французскую Ривьеру безопасным пристанищем. "В последние два года, на фоне нарастающей напряженности в отношениях между Россией и Западом, Керимов всеми силами старался уберечь свое имя, свободу и капиталы и во Франции, и в России", - пишет издание. "По российским законам этот сенатор (состояние которого журнал Forbes оценивает примерно в 6,3 млрд долларов) не имеет права владеть виллами за границей. Так что Керимов заявил Москве, что у него нет ни одной. Во Франции он тем временем уверял, что у него лично нет недвижимости, а виллы, где он и его семья жили подолгу в течение года, в действительности принадлежали его поверенному, гражданину Швейцарии", - говорится в статье. "Французские следователи не поверили в эту историю и, заподозрив мошенничество, в последние несколько месяцев неоднократно проводили обыски на объектах недвижимости, которые предположительно принадлежат ему, конфисковали часть драгоценностей его жены и другое ценное имущество", - пишет издание. Независимый обозреватель Ольга Проскурнина говорит: "Более 350 российских миллионеров и 8 миллиардеров владеют недвижимостью в Монако и на Французской Ривьере". "Их настоящая жизнь - за границей, так что они приезжают в Россию просто для того, чтобы зарабатывать деньги, и придумывают всевозможные схемы для сокрытия своих истинных сделок", - добавляет она. "Дело Керимова встревожило многих представителей элиты, поскольку казалось, что он защищен благодаря своей российской дипломатической неприкосновенности", - отметила Проскурнина. Издание пишет: "Французские власти были уверены, что в действительности Керимов владел четырьмя огромными виллами во Франции, площадь которых в совокупности - более 90 тыс. кв. м. Если это правда, то по делу об уклонении от уплаты налогов Керимову, возможно, придется выплатить миллионы евро в качестве штрафов и неуплаченных налогов. Но погодите - тогда Москва обнаружит, что сенатор лгал о своей собственности, и в России накопятся разнообразные взыскания". Автор прогнозирует: "В будущем пример Керимова, вероятно, вдохновит других проживающих во Франции россиян, и они поручат своим поверенным придумать еще более замысловатые защитные схемы. Но тем временем российские официальные лица осудили французские власти, назвав арест Керимова "спланированной провокацией". Некоторые официальные лица и эксперты в Москве подстегивают панику. "Глава Института глобализации Михаил Делягин предполагает: арест Керимова может означать, что Запад начинает вербовать российских олигархов для подготовки к перевороту в Москве", - пишет издание. "Это может быть репетиция раскулачивания российских олигархов Западом или элемент давления на олигархов, чтобы на грядущем Майдане они встали бы на сторону Запада", - сказал Делягин в интервью сайту nakanune.ru. Бывший депутат Геннадий Гудков, ныне оппозиционный активист, сказал в интервью изданию: "Несколько лет назад у меня была экскурсия в Монако. Мои друзья показали мне дом человека, который реконструировал дворец Путина в Петербурге: дворцы, виллы членов "Единой России", яхты на миллиарды долларов". Он добавил: "Эта элита поддерживает Путина более 17 лет. Они знают все секреты политической жизни, но их жены, их любовницы, их любимые дома находятся на теплых побережьях вдали от России, и им очень не хотелось бы их терять". Источник: The Daily Beast