24 ноября 2017 г. Крис Спарго, Ариэль Зилбер | Daily Mail "Ты не заслуживаешь пули": Ума Турман намекает, что была жертвой "Харви Вайнштейна и его злобных сообщников" "Ума Турман в четверг опубликовала в своем аккаунте в Instagram сообщение с намеком, что она была жертвой киномагната Харви Вайнштейна", - передают Крис Спарго и Ариэль Зилбер в Daily Mail. "Я сегодня благодарна за то, что я жива, за тех, кого я люблю, и за тех, кому хватило смелости постоять за других, - поделилась звезда "Криминального чтива". - Я говорила, что недавно злилась, и у меня есть несколько причин, #metoo (англ. "я тоже" - хэштег, под которым женщины рассказывают о том, как стали жертвами сексуальных домогательств. - Прим. ред.), если по моему лицу этого не скажешь". "Мне кажется, что важно не торопиться, быть справедливым, быть точным, так что... С Днем благодарения! - также говорится в этой публикации. - (Только не тебе, Харви - я рада, что все это происходит медленно - ты не заслуживаешь пули) - оставайтесь на связи". "К публикации был приложен кадр с Турман из кинокартины "Убить Билла. Фильм 2", распространявшейся студией Miramax, - говорится в статье. - На этом кадре запечатлена сцена, когда героиня Турман Беатрикс Киддо клянется устроить "буйство мести". "Вайнштейн был исполнительным продюсером сиквела к фильму "Убить Билла". И первый, и второй фильм распространяла компания Miramax, - говорится в статье. - Она была основана Вайнштейном и его братом Бобом Вайнштейном. Братья ушли из Miramax вскоре после того, как продали кинокартину Walt Disney Company". После этого братья Вайнштейны основали The Weinstein Company. "[Харви] Вайнштейна, основателя Miramax и The Weinstein Company, десятки женщин обвинили в сексуальных правонарушениях от домогательств до изнасилования", - напоминают авторы. "Турман уже не в первый раз намекает, что и она была одной из предположительных жертв Вайнштейна, - говорится в статье. - В прошлом месяце Турман дала эмоциональное интервью Access Hollywood о [сексуальных] скандалах во время состоявшегося 18 октября предпремьерного показа ее нового фильма The Parisian Woman". "Когда Уму спросили, что она думает о женщинах шоу-бизнеса, говорящих о "ненадлежащем поведении" на рабочем месте, она сказала: "Думаю, это похвально", - передают авторы. - Хотя уроженка Бостона выглядела спокойной, можно было ясно видеть, как она раздосадована, когда она глубоко вздохнула и сказала во время этой передачи на NBC: "У меня нет для вас аккуратной фразы". Турман добавила: "Я жду, пока стану меньше злиться. Когда я буду готова, скажу, что у меня есть сказать". В статье говорится, что Турман шесть раз работала с Вайнштейном и Miramax, начиная с фильма "Криминальное чтиво" 1994 года. Источник: Daily Mail