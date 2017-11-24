Российские уроки "Курска" для аргентинской подлодки

"В 2000 году гибель 118 российских моряков на подлодке "Курск" опечалила россиян. Спустя несколько месяцев публикация одной-единственной фразы привела их в ярость", - утверждает корреспондент El Mundo Хавьер Колас. Записка, найденная на теле капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, подтвердила, что не все подводники погибли сразу - как минимум 23 человека умерли медленной смертью. "Дно Баренцева моря стало немой ареной трагедии, похожей на мрачный эпизод истории, который сегодня переживают аргентинцы", - пишет автор.

"Аргентинский президент Макри поговорил в среду с российским президентом Путиным, который предложил "оказать надлежащую помощь поисково-спасательным работам" в отношении подлодки "Сан Хуан". Российские СМИ подали это как миссию по обнаружению подлодки аргентинских ВМС", - говорится в статье.

"То, что случилось в Аргентине, произошло после горьких уроков, преподанных гибелью "Курска". Спустя три года после российской трагедии было создано Ismerlo - Международное координационное управление по спасению и эвакуации подводников. Поэтому самолеты и корабли США присоединились к поискам в тот же день, 17 ноября, а вскоре оказали содействие и другие страны. Когда затонул "Курск", Путин выжидал пять дней прежде, чем согласиться на зарубежную помощь", - напоминает Колас.

Говоря о действиях президента Путина в истории с "Курском", автор пишет: "Журналисты, которые относятся к российскому президенту наиболее критически, считают, что это была его первая ложь, но очевидно, что это стало для него первым "горьким глотком" ответственности. Путин сформировался в атмосфере государственной секретности и осторожных публичных заявлений советского периода, а катастрофа "Курска" с самого начала была окружена полемикой. Родственники подводников наблюдали, как российское правительство само не могло их спасти, но не принимало помощь других правительств. Когда пригласили британских и норвежских спасателей, оказалось уже поздно".

Есть версия, что подводники, которые находились в девятом отсеке, еще несколько дней оставались в живых и их можно было спасти. Российский исследователь Иван Егоров разделяет мнение следователей, что "это было бы невозможно".

В свою очередь, Борис Кузнецов, адвокат, представляющий родственников 55 погибших, считает, что тревогу забили с опозданием. "Они должны были сделать это немедленно", - пояснил он в интервью El Mundo. Кузнецов уверен: версия, которая гласит, что моряки умерли через восемь часов от нехватки кислорода, - это фальсифицированная версия правительства, которое не хочет признавать, что "бросило" их на произвол судьбы", - говорится в статье.