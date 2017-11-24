Почему Кремль молчит о событиях на "Диком Востоке" Украины

"Президент" ЛНР воюет с "министром внутренних дел", братская ДНР заявляет о претензиях на экспансию, а Москва чего-то выжидает. Она пытается сохранить хлипкое равновесие в пророссийском регионе Украины или перетасовать карты своих протекторатов в Донбассе? Возможно, отвергнув "Малороссию" Захарченко, Кремль все же объединяет ЛНР с ДНР? В любом случае, он всегда может ввести войска, рассуждают СМИ.

Попытка захвата власти в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) еще сильнее запутала и без того непростую ситуацию в регионе. "Президент" воюет с "министром внутренних дел", братская Донецкая народная республика заявляет о претензиях на экспансию, а Москва пытается сохранить хлипкое равновесие в регионе, сообщает корреспондент Der Standard Андре Баллен.

По неподтвержденной информации, глава ЛНР Игорь Плотницкий бежал в Россию, а самопровозглашенную республику возглавил экс-министр внутренних дел Игорь Корнет. "В конце минувшей недели Плотницкий отстранил главу МВД от занимаемой должности, но вместо того, чтобы подчиниться, Корнет перешел в наступление, - говорится в статье. - Вооруженные люди захватили во вторник центр Луганска, заблокировав важные административные здания".

"Экс-глава МВД сегодня прочно сидит в седле. В среду он заявил о том, что раскрыл заговор диверсантов в руководстве ЛНР. По его словам, задержанные им лица по приказу из Киева пытались дестабилизировать ситуацию в республике и дискредитировать МВД. Его отставка, указал Корнет, является результатом этих закулисных интриг", - передает автор публикации.

Видимо, пишет Баллен, сегодня "новое военное руководство в Луганске ведет переговоры с Плотницким о его будущей роли. Корнет уже получил поддержку из соседней ДНР. Оттуда подтвердили его версию относительно киевских диверсантов. Не секрет, что руководство более крупной самопровозлашенной республики стремится к дальнейшей экспансии. Ее глава Александр Захарченко уже пытался несколько месяцев назад провозгласить создание "Малороссии" и объединить ЛНР с ДНР, однако был вынужден отказаться от этой идеи, поскольку она не была поддержана ни Луганском, ни Москвой".

"Последнее слово остается за Москвой", - заключает Баллен.

В четверг сложилось впечатление, что попытка госпереворота в самопровозглашенной ЛНР удалась - как минимум, частично, пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл. По словам нескольких источников, глава ЛНР Игорь Плотницкий бежал в Москву на "срочные переговоры", его сопровождали ключевые члены его администрации. Войска, которые поддерживают министра внутренних дел Игоря Корнета (ранее уволенного Плотницким), начали покидать стратегические позиции в Луганске, ситуация частично нормализуется.

По мнению автора, кризис не только высветил раздоры между Плотницким и Корнетом, но и "обнажил нестыковки в отношении Москвы к сепаратистскому анклаву. Несколько источников Independent утверждают, что Корнет ранее пользовался поддержкой части российских спецслужб, в то время как Кремль поддерживал Плотницкого".

В среду министерство госбезопасности ДНР заявило, что объединило усилия с МВД Корнета, чтобы провести "контрразведывательную и антидиверсионную операцию" против "украинских подразделений".

Позднее пресс-служба Корнета опубликовала "признание" украинского офицера Сергея Кузнецова. "Но Independent смогла установить, что в действительности Кузнецов - украинец, долгое время находящийся в плену в Луганске. В марте его использовали в похожем видео, когда он "сознался" в участии в другом заговоре - с целью убийства Игоря Безлера", - говорится в статье.

"Кремль держится необычно тихо в том, что касается этого вопроса, - замечает Кэрролл. - Без четкого решения, которое поступило бы из Москвы, хаос на "Диком Востоке" Украины, безусловно, сохранится".

Сепаратисты Востока Украины поносят друг друга - Москва, возможно, намеревается перетасовать карты в Донбассе, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Сиохан.

В ходе событий, приближающихся к путчу, руководитель ЛНР Игорь Плотницкий вот-вот будет вытеснен своим министром внутренних дел, и их дуэль высвечивает трения в недрах российских силовых структур, являющихся истинными покровителями сепаратистов, говорится в статье.

С самого начала войны Луганск известен непрозрачностью местной политической сцены и кровавыми сведениями счетов между пророссийскими лидерами на фоне высокодоходной контрабанды. Плотницкий, ставший лидером после убийств его соперников Алексея Мозгового и Александра Беднова, сам тоже подвергся покушению в августе 2016 года, напоминает автор.

На этот раз его власть оспаривается амбициозным министром внутренних дел ЛНР Игорем Корнетом, которого он попытался отправить в отставку в понедельник.

Плотницкий является преданным человеком Владислава Суркова - этот специальный советник Путина считается "реальным президентом" Донецка и Луганска, утверждает автор. Органы полиции двух "зачаточных" государств связаны с российской ФСБ, и офицеры российской армии в 2015 и 2016 годах участвовали в формировании армий двух республик, объединяя там множество местных военизированных группировок.

"Переворот мог явиться попыткой ФСБ усилить свои позиции на этой территории", - считает эксперт по этому досье украинский журналист Юрий Зоря, уроженец Луганска. Не исключено также, что Москва попыталась перетасовать карты своих протекторатов в Донбассе, пишет Сиохан, напоминая, что этой осенью состоялось несколько встреч Суркова с Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине. Цель: создание новой миссии ООН по поддержанию мира.

"Этот переворот мог бы стать инсценировкой для прикрытия развертывания российских войск, которые впоследствии Путин предложит в качестве миротворческих сил", - считает один информированный источник, описывая сценарий, которого опасаются на Украине.

В Киеве это дело находится под пристальным вниманием. Правда, главные действующие лица конфликта связаны Минскими соглашениями, но если сепаратисты дерутся друг с другом, то Киев может попытаться перехватить инициативу, говорится в статье.

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