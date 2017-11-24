Заседание парламентской комиссии в Испании: обсуждалась "информационная война" и "технологические резервисты"

В четверг в нижней палате испанского парламента состоялось заседание Смешанной комиссии по национальной безопасности. Испанская газета La Vanguardia пересказывает выступления тех, кто был приглашен в качестве экспертов, - сотрудницы аналитического центра и начальника Объединенного командования киберобороны Испании.

"По словам эксперта из Elcano, Россия ведет информационную войну с Испанией и ЕС" - так озаглавлена первая статья в La Vanguardia, подготовленная информагентством EFE.

"Научный сотрудник Real Instituto Elcano Мира Милошевич-Хуаристи заявила в четверг, что "Россия ведет информационную войну с Испанией и остальными европейскими странами", а также сказала, что, хотя "нет следов из области информатики", есть доказательства того, что вмешательство в каталонский кризис исходит от компаний, близких к правительству Путина", - говорится в статье.

Эксперт выступила на заседании комиссии, чтобы проинформировать о рисках в киберпространстве и последних событиях, связанных с кибератаками.

Она "подчеркнула, что не существует ни доказательств, "ни следов из области информатики", что вмешательства через интернет в каталонский кризис, в выборы в США или в "Брекзит" исходят от правительства Путина. Однако она сказала, что события в Каталонии похожи на то, что применялось на выборах в США или при "Брекзите", и что хакеры находятся в России, а их действия идут на пользу правительству Путина", - отмечает издание.

"Независимость Каталонии не является целью России, но это шанс ослабить ЕС и дискредитировать испанскую демократию, европейские институты и их демократическое устройство", - заявила Милошевич-Хуаристи. "По ее словам, вторая цель - отвлечь внимание от своих внутренних проблем, в том числе проблем Чечни", - пишет издание.

Издание сообщает: "Все официальные представители фракций приветствовали появление этого эксперта, и только Рафаэль Майораль из "Подемос" раскритиковал доклады Instituto Elcano, так как в них утверждается, что его движение, возможно, получает финансирование от Кремля".

В заголовке второй статьи La Vanguardia сообщается: "Командующий киберобороной высказался за создание подразделения "технологических резервистов", которое противостояло бы виртуальным атакам".

"Начальник Объединенного командования киберобороны, генерал Карлос Гомес Лопес де Медина одобрил бы создание подразделения резервистов, которые могли бы поставить свои знания высоких технологий на службу Вооруженным силам, когда государственные органы или стратегические предприятия страны подвергнутся кибератакам", - сказано в статье, подготовленной информагентством EUROPA PRESS.

Эти высказывания прозвучали на вышеупомянутом заседании комиссии. Генерал откликнулся на предложение нескольких испанских депутатов и заявил, что поддержал бы создание "киберрезерва". По его словам, киберрезервисты могли бы работать из дома на личных компьютерах, на них не должны распространяться некоторые требования к физическому здоровью, обязательные для военных.

"Это позволило бы очень гибко получать подкрепления при необходимости, а вдобавок это был бы весьма высококвалифицированный личный состав", - отметил генерал.

"При этом он сделал исключение для случаев военных операций, которые тоже осуществляются в киберпространстве", - пишет газета. "Когда я задействую кого-то в операции, мне хочется, чтобы он был военнослужащим", - пояснил Лопес де Медина. Он указал, что возможно создание двух "киберрезервов" - военного и гражданского.

Он указал на необходимость повышать расходы на кибероборону, поскольку эта сфера очень быстро эволюционирует.

Генерал сообщил, что важный элемент деятельности его Командования киберобороны - защита зарубежных миссий, в которых участвует Испания. "Характерный случай - миссии в Балтии, регионе, который особенно чувствителен к кибератакам", - пишет издание. Лопес де Медина признал: "Базироваться вблизи России - не то же самое, что размещение в Мали".

"Для противостояния этой угрозе, пояснил он, была проведена "крайне дотошная" проверка систем перед развертыванием миссии, а также предприняты широкие усилия по просвещению военнослужащих, участвующих в этих операциях", - говорится в статье.