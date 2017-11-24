Оливер Стоун: "Путин, с которым я встречался, сильно отличается от "злодея" в американских СМИ"

Это была встреча на высшем уровне. За пятьдесят часов бесед Владимир Путин доверился великому американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, который снял об этом документальный фильм, а затем написал книгу "Беседы с Путиным", вышедшую во французском издательстве Albin Michel. В интервью журналисту Le Figaro Александру Девеккио Оливер Стоун рассказывает о закулисной стороне своей беседы с хозяином Кремля при закрытых дверях.

"Изменилось ли ваше восприятие этой личности?" - спросил журналист.

"С западной точки зрения, у меня было отрицательное восприятие личности Путина и его политики. Но я часто бывал в России. Впервые я туда приехал в 1982 году, в эру Брежнева. Там я встретился с дюжиной диссидентов, у которых были неприятности с режимом, и они были отправлены в психлечебницы. В США и России я также познакомился с Горбачевым. Сначала он критиковал Путина, но сразу же после событий 2014 года на Украине он изменил свою позицию. И мне, и другим он заявил, что пока Запад расширяет НАТО и подготавливает государственный переворот на Украине, "Путин является идеальным человеком для России". Западные СМИ хранят молчание по поводу подобной точки зрения, исходящей от столь всемирно почитаемого деятеля, как Горбачев", - ответил Стоун.

"Американцы описывают Путина по-своему, как холодное, циничное, безжалостное существо, как убийцу журналистов и оппозиционных кандидатов, то есть как наихудшего из царей. Тот человек, с которым я встречался, совсем другой. Передо мной сидел человек с мнимыми замашками европейского технократа. Должен сказать, что на протяжении 50 часов бесед я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос ни на нас, ни на свою команду", - признался кинорежиссер.

"Что бы вы ответили тем, кто обвиняет вас в снисходительности?" - поинтересовался журналист.

"Со стороны частных американских СМИ это неудивительно. В последние годы они демонстрировали неприкрытую враждебность по отношению к Путину и его политическим деятелям. По сути, эти частные СМИ служат рупором американского правительства, которое наложило санкции на Россию после начала войны на востоке Украины. Целью этих санкций и этого конфликта, разжигаемого США, является раскол Европы, сдерживание ее торговых связей с Россией и сохранение Европы в лагере НАТО. Выступления Путина по Украине, Сирии, НАТО, терроризму и по целому ряду сюжетов такого рода фактически никогда не были ретранслированы на Западе во всей их полноте. Американские СМИ под эгидой Washington Post и New York Times, за которыми последовали информационные каналы, чрезмерно выставляли напоказ свой отказ представлять точное или даже просто почтительное освещение одного из самых могущественных глав государств в мире. Единственная вина этого главы государства состояла в том, что он решил продемонстрировать немного настороженности и сопротивления в отношении концепции нового миропорядка, установленного США. В этих газетах я не прочел ни одной статьи о России, которая хоть в малейшей степени была бы приближена к реальности, которую я видел своими глазами и изучал", - ответил Стоун.

"Читатели этой книги откроют для себя то, что Путин неустанно выступает за соблюдение международного права как за единственное решение для того, чтобы обеспечить стабильность миропорядка и сохранить мир во всех странах. Он постоянно это повторяет, и тем не менее, его неизменно выставляют в качестве "злодея", - указывает Стоун.

"В Путине можно усмотреть российского "националиста", с учетом того, что он защищает национальные интересы России, как это делают, например, китайские руководители. Запад же и Восточная Европа, наоборот, явно попали в зависимость от НАТО. Между тем некоторые были бы удивлены констатацией того факта, что Алексей Навальный, оппозиционер Путина и любимчик западных СМИ, куда больший националист, нежели российский президент. Если Путин проиграет выборы 2018 года, то я не вижу никакой стоящей альтернативы. Доступ к власти получит либо крайне националистический режим, либо приспешник Запада наподобие Ельцина. И Россия снова будет опустошена и лишена своих ресурсов", - уверен собеседник издания.

"Дело Сноудена прекрасно доказало, что у США повсюду есть свои уши, это они наблюдают за политическими дебатами и пытаются контролировать различные события и выборы. Обвинения по поводу российского вмешательства в американские выборы вызывают у меня хохот. Суммы, упомянутые западными информационными источниками, смехотворно низки для того, чтобы Россия смогла с их помощью добиться хоть какого-то значимого результата", - считает Стоун.

"Кто же тогда подрывает американскую демократию? Не Россия, а сами США. Я ни на мгновение не поверю даже в малейшее российское влияние. Трамп был избран за свои собственные заслуги и по причине ослабления американской политической системы, которая допускает образование избирательных округов и выдвижение партией кандидата на основе голосования избирательной коллегии, а не на основе всенародного голосования", - поясняет режиссер.

"Я, как и многие, был захвачен врасплох американскими президентскими выборами 2016 года, но по сути не был ими шокирован. Последовавшие затем действия со стороны Трампа, большей частью, оказались никудышными. Он назначил в свое правительство неподходящих людей и почти по всем вопросам не принял правильных решений. Он оказался не в состоянии достичь даже малейшего сближения с Россией. Однако беда в том, что это поражение в очередной раз проистекает из глубокого тупика в области внешней политики, созданного спецслужбами и государством", - полагает Стоун.