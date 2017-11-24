Падение Сулеймана Великолепного в Ницце

Российский миллиардер Сулейман Керимов уже долгое время являлся завсегдатаем Французской Ривьеры. Сейчас ему, к великому неудовольствию Москвы, предъявлено обвинение в "отмывании неуплаченных налогов", пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Прибывший в понедельник 20 ноября в Ниццу на частном самолете 51-летний предприниматель, занимающий 20-е место среди самых богатых россиян мира по оценкам журнала Forbes, с состоянием в 6,8 млрд долларов, был помещен под строгий юридический контроль: запрещение покидать территорию департамента Приморские Альпы, изъятие его паспорта и выплата залога в 5 млн евро, говорится в статье. Его статуса сенатора в России оказалось недостаточно для его защиты, несмотря на активные протесты Москвы. Дипломатический иммунитет действует лишь в рамках исполнения своих официальных обязанностей, но не во время частной поездки, подчеркивает французский МИД.

Сулейман Великолепный, чьи пышные приемы на Лазурном Берегу нередко сравнивали с легендарными приемами Великого Гэтсби, должен будет являться "несколько раз в неделю" в полицейский участок, как любой подследственный, иронизирует Мандро.

Олигарх подозревается в том, что он являлся собственником нескольких стоящих рядом вилл на фешенебельном полуострове Кап-д'Антиб, приобретенных им на имя подставных лиц и на незадекларированные суммы, в результате чего от французской налоговой службы могло быть сокрыто несколько миллионов евро. Начавшееся уже три года назад следствие в феврале привело к розыску и предъявлению обвинения одному адвокату, специализирующемуся на налогах, а также двум швейцарским предпринимателям, а в сентябре - к наложению ареста на одну из вилл. Это, судя по всему, ничуть не встревожило Сулеймана Керимова, который уже давно стал завсегдатаем Французской Ривьеры, отмечает журналистка.

Его задержание стало газетной сенсацией в России, где он известен как "бизнесмен" и щедрый спонсор, говорится в статье. В частности, это он главным образом профинансировал 150 млн долларов, необходимых для строительства большой Соборной мечети в Москве, торжественно открытой Владимиром Путиным. Его юридические неприятности во Франции являются "тревожным сигналом не только для него, но и для всей элиты, привыкшей не опасаться преследования в России, где можно обойтись представлением декларации о невероятно заниженных доходах", как беспощадно подчеркивалось в среду в редакционной статье экономической газеты "Ведомости".

Сулейман Керимов, прежде всего, чисто финансовый инвестор, виртуоз краткосрочных вложений, пишет Мандро. Какое-то время он интересовался футболом. Под контролем его семьи всегда находилась компания "Полюс" - российский гигант золотодобывающей промышленности.

Вскоре он бросился в атаку на западную финансовую систему, вплоть до того, что проник в мир Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank и Crédit suisse, продолжает автор.

В политике ему тоже удалось создать солидную сеть связей, сообщает Мандро. С декабря 2007 года он является членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, он вхож во власть. В частности, говорят, что он близок к первому заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову.