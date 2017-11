24 ноября 2017 г. Редакция | The New York Times Еще один грязный трюк России: очернить олимпийское золото "Грубое вмешательство России в выборы других стран имеет темную параллель: она играет роль главного изгоя на международных спортивных соревнованиях", - говорится в редакционной статье The New York Times. Осталось всего 11 недель до начала зимних Олимпийских игр в Южной Корее, а Всемирное антидопинговое агентство отклонило российскую апелляцию по поводу его прошлогодних выводов о широко распространенном использовании запрещенных препаратов, в которое была вовлечена примерно тысяча спортсменов, состязавшихся в 30 видах спорта с 2011 по 2015 годы, пишет издание. "Без намека на иронию президент Владимир Путин продолжает отрицать хорошо задокументированное мошенничество его страны на недавней Олимпиаде как заговор, которым движет заинтересованность Америки в подрыве президентских выборов в марте - монолитного процесса, который практически гарантирует переизбрание Путина", - отмечает редакция. "Следующий шаг будет зависеть от Международного олимпийского комитета (МОК), заседание которого состоится в следующем месяце, - продолжает газета. - Категорический отказ России предоставить доступ к хранящимся образцам мочи в Москве привел к отдельному отстранению паралимпийской команды и команды по легкой атлетике от мировых соревнований". Следует ли МОК последовать этому примеру и отстранить всех российских спортсменов от зимних Игр? - задается вопросом издание. "Это считают маловероятным, поскольку слишком много стран, как кажется, парализованы противоречивыми требованиями по продвижению спорта и полицейскому контролю за ним, - пишет редакция. - МОК рассматривает более легкие санкции, такие как запрет исполнения российского национального гимна и отстранение российских спортсменов от участия в церемонии открытия Олимпиады". "Однако, учитывая свидетельства и дерзкое пренебрежение Путина, более впечатляющим шагом была бы высшая мера наказания - полное отстранение России, пока Путин не предоставит заслуживающие доверия гарантии того, что он больше не будет открыто подрывать спортивный дух, который должен быть смыслом Олимпиады", - подытоживает издание. Источник: The New York Times