24 ноября 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Почему противники Путина огорчены зацикленностью США на вмешательстве в выборы "Вполне предсказуемо, что российский президент Владимир Путин отрицает обвинения в российском вмешательстве в американские выборы в прошлом году, именуя их недостоверными новостями на почве русофобской истерии", - отмечает корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс. "Удивительнее другое - некоторые из самых ярых противников Путина в России, особенно прозападные либералы, считающие США образцом демократических ценностей и журналистского мастерства, теперь присоединяются к хору протестов против зацикленности Америки на вмешательстве Москвы в американскую политическую жизнь", - сообщает издание. Критики Путина больше всего обеспокоены тем, что "русская лихорадка" в Америке подтверждает версию российских государственных СМИ, изображающих Путина гениальным стратегом, который ведет Россию от победы к победе. "Конечно, Кремль очень горд всей этой историей о российском вмешательстве. Она демонстрирует, что это не просто группа старых кагэбэшников, которые ничего не понимают в цифровом мире, а всемогущая сила из саги о Джеймсе Бонде, - сказал в телефонном интервью Леонид Волков, глава избирательного штаба Алексея Навального. - Для нас этот имидж - нечто очень плохое. Путин вовсе не виртуозный геополитический гений". "Волков и другие говорят: они не сомневаются, что в прошлогоднюю президентскую кампанию Россия действительно вмешалась, как минимум, на периферии. Но они сетуют, что США постоянно раздувают воздействие Путина и изображают его правительство как гораздо более сплоченное и эффективное, чем в реальности, а это упрочивает его наследие и осложняет попытки бросить ему вызов в России", - пишет издание. "В конечном итоге, говорят они, американцы используют Россию как козла отпущения, чтобы объяснить глубокие политические разногласия в США", - отмечает издание. Многие прозападные россияне глубоко разочарованы тем, что США, похоже, перенимают некоторые из самых неприятных черт России. "Образ путинской России, выстроенный западными и прежде всего американскими медиа за последние полтора года, вызывает оторопь даже у самого антипутински настроенного русского читателя", - написал на российском сайте "Республика" журналист Олег Кашин, критически относящийся к Кремлю. "Он посетовал, что американские СМИ последовательно дают неверное толкование внутренним механизмам России, изображая приспособленцев-маргиналов и своекорыстных бизнесменов, которые не имеют реальной связи с Кремлем, как агентов, которые контролируются государством и действуют по приказам Путина", - пересказывает газета. "Американцы используют тему России каждый раз, когда ощущают кризис собственной идентичности", - считает историк и американист Иван Курилла (Европейский университет, Санкт-Петербург). "Американские либералы так огорчаются из-за Трампа, что не могут поверить, что он реальный продукт американской жизни, - пояснил Курилла. - Они пытаются изобразить его как нечто, созданное Россией. Вся эта история - об Америке, а не о России". По мнению историка, впервые такое случилось в США в конце XIX века, в десятилетия после войны Севера и Юга, когда Россия вдруг стала моделью угрожающей тирании в американском общественном дискурсе. "И Волков, и Курилла опасаются: американские разведслужбы создали ситуацию, в которой Кремлю очень легко отрицать его вмешательство в американские выборы (а заодно объявлять это вмешательство своей заслугой), так как засекретили конкретные доказательства, что создает простор для конспирологических теорий, порой весьма сумасбродных", - пишет автор. Газета замечает: американцы часто склонны воспринимать Россию как жестко контролируемую и тонко настроенную государственную машину, а критики Путина видят намного более ветхую структуру, раздираемую междоусобицами. "У противников Путина вызывает отчаяние то, что США, похоже, охватил приступ паранойи и конспирологического мышления в русском духе, склонности винить зловещие внешние силы во внутренних проблемах", - продолжает автор. Особенный ужас вызвало решение Минюста США принудить американское подразделение RT к регистрации в качестве "иностранного агента" - это эхо действий России. "Алексей Ковалев - неутомимый критик кремлевской пропаганды, редактор сайта, который разоблачает ложь в государственных российских СМИ, - посетовал, что этот шаг лишь улучшит положение RT и побудит российские власти еще более увеличить финансирование телеканала, который мало кто смотрит, который выдает в эфир нелепые конспирологические теории и имеет лишь мизерную аудиторию в США", - говорится в статье. "По-моему, это глупое политизированное решение, которое не нанесет никакого урона, даже символического, - сказал Ковалев. - Ровно наоборот: для RT это бесспорная победа. Теперь у них есть статус жертв цензуры, чего на самом деле нет, и предлог для гонений на своих внутренних врагов". Источник: The New York Times