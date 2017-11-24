Как меняются пищевые привычки по всему миру

"Чем богаче мы становимся, тем больше мы едим" - это утверждение не всегда верно. В богатых странах рацион питания все больше сокращается. Однако ассортимент мяса неуклонно растет", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

По информации издания, в 2016 году жители Китая съели почти одну треть производимого во всем мире мяса - в среднем 63 кг на человека. 30 лет назад китайцы потребляли 13 кг мяса на человека в год. В связи с сильно возросшими показателями в прошлом году правительство Китая запустило программу по сокращению потребления мяса на благо здоровья людей. "Чем богаче страна, тем больше едят люди. И прежде всего - тем больше они едят мяса. И Китай здесь лучший пример", - сообщает издание.

Вместе с благосостоянием растет и количество потребляемых калорий: так, доход на душу населения в Китае с 1996 года увеличился в 5 раз. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), количество калорий на человека также возросло с 2000 до 3000 килокалорий.

"Также и в Бразилии вместе с растущим достатком люди получают больше калорий, однако здесь увеличение показателя не так велико, как в Китае", - пишут авторы. По мнению Ханны Ритчи, экономиста из Университета Эдинбурга, которая занималась исследованием обеспеченности продуктами питания в долгосрочной перспективе, такое явление характерно для развивающихся стран: чем больше денег имеется в хозяйстве, тем больше денег тратится на еду. "Такую тенденцию мы видим во многих странах Восточной Азии, Южной и Центральной Америки", - говорит Ритчи.

Однако в последние 10 лет обозначилась и другая тенденция: несмотря на рост благосостояния, спрос на продукты питания падает. Это касается, к примеру, Швейцарии, Германии, Франции, Японии и США. "Особенно японцы с ростом достатка потребляют меньше калорий. Однако такое исключение обусловлено скорее культурными причинами, так как большая часть пропитания там состоит из рыбы и морепродуктов - еды, наименее богатой калориями", - передает издание.

Причиной могут также быть сильно возросшие цены на продукты на мировом рынке. Так, индекс продовольственных цен, по данным FAO, вырос с 2006 по 2013 год на 50 пунктов.

Как сообщает издание, индустриальные и развивающиеся страны отличаются и тем, что именно едят их жители. Большую часть калорий жители развивающихся стран и стран с пороговой экономикой получают из продуктов, богатых углеводами, таких как злаки и корнеплоды. Эти продукты дешево производить, они легко хранятся без холодильника и насыщают быстрее по сравнению с белковым питанием.

"При этом в странах с пороговой экономикой увеличилась доступность продуктов, богатых жирами, таких как масло, орехи и прежде всего продукты животного происхождения. Судя по странам с высоким средним доходом, как, например, Швейцария или США, с ростом благосостояния важной частью культуры питания становятся продукты животного происхождения: мясо, яйца, молоко. Прежде всего это касается мяса", - сообщается в статье.

"Доступное количество мяса растет даже тогда, когда общее количество потребляемых калорий стагнирует или даже слегка сокращается, как, например, в США или во многих странах Западной Европы", - отмечают авторы.

Тем не менее, маловероятно, что в ближайшем будущем мясо заменит в странах с пороговой экономикой, например, в Индии, главные продукты питания, такие как рис и чечевица. "Мясо во многих странах является символом статуса и поэтому особенно любимо именно среди развивающихся слоев общества", - считает Кеннет Харттген, экономист Высшей технической школы в Цюрихе.

"Наиболее доступной в Европе по-прежнему остается свинина - несмотря на то, что в последние годы популярными стали различные фитнес-тренды и тенденции в питании, которые делают ставку на нежирное мясо и растительные протеины", - сообщается в статье. Вероятно, это связано с тем, что производство свинины в Европе особенно сильно развито.

"За пределами Европы все более популярным становится куриное мясо. Особенно в странах, которые традиционно были известны потреблением красного мяса, например, в Бразилии или США, люди все больше потребляют мясо птицы", - отмечают авторы. Сильными позициями на рынке производители мяса птицы и свинины обязаны сегодня, среди прочего, финансовой поддержке производства кормов - кукурузы и сои.

"Тяжело предсказать конкретные тенденции на основе указанных данных. Объединенные данные по государствам не показывают различий в доходах или между городскими и сельскими местностями", - отмечается в статье. Например, в Индии в зависимости от региона сильно отличается благосостояние людей, количество потребляемых калорий и конкретные продукты питания.

К тому же уровень дохода объясняет не все тенденции. "Несмотря на то, что, в частности, развивающиеся страны достигли благодаря улучшению благосостояния чрезвычайных успехов в обеспеченности питанием, они все равно показывают гораздо менее линейное развитие по сравнению со странами с пороговой экономикой", - сообщает издание.

По разным причинам исключением стали две страны: Индия, чье развитие во многом отличается от других стран с пороговой экономикой, и Япония, где "обеспеченность калориями" для индустриальной страны является низкой.

Потребление мяса в Индии за последние 50 лет выросло незначительно, несмотря на то, что страна становится богаче: по религиозно-культурным причинам или в связи с неравномерным распределением благосостояния почти 40% населения являются вегетарианцами.

В Японии все большее значение играют рыба, морепродукты и жиры. Доступность калорий в Японии в целом намного выше, чем в других индустриальных странах, хотя некоторые страны с пороговой экономикой давно обогнали Японию в этом показателе. "Одной из главных причин могут быть высокие цены на продукты. Так, в 2015 году в среднем японцы тратили 2631 доллар в год на питание, что почти на 300 долларов больше, чем тратили американцы, и, тем менее, они получали в день на 1000 меньше доступных калорий. Этому дополнительно способствовал сравнительно богатый ассортимент нежирной рыбы и овощей".