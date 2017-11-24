Российская интрига вышла из-под контроля

"Удивительным образом громкое судебное дело в России развивается не так, как ожидалось: могущественный глава "Роснефти" Сечин не хочет появляться в суде - потому что суд не танцует под его дудку", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Игорь Сечин не привык терять контроль. Глава самого важного российского нефтяного концерна и приближенный президента Путина, как правило, всегда настаивает на своем. Однако именно сейчас, когда Сечин оказался в центре главной кремлевской интриги последних лет, руль выскользнул из его рук", - пишет автор статьи Бенджамин Трибе. Одному из самых влиятельных людей России приходится придумывать отговорки: якобы в связи с большой загруженностью Сечин до конца года не сможет присутствовать ни на одном судебном заседании. "При этом глава Роснефти не обвиняемый, а только свидетель. Крайне необычно", - отмечает журналист.

"Речь идет о судебном процессе против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. 61-летний Улюкаев стал первым действующим российским министром со времен распада СССР, который был арестован", - передает издание. Улюкаева обвинили в вымогательстве у Сечина взятки в размере 2 млн долларов за одобрение сделки по продаже "Роснефти" госпакета нефтяной компании "Башнефть".

"Есть несколько неувязок, которые заставляют сомневаться в версии Сечина. Однако "Роснефть" получила контрольный пакет акций "Башнефти", и неудобного Улюкаева больше не было. Все было похоже на победу Сечина. Ожидалось, что это будет еще один управляемый процесс в управляемой российской юстиции. Тот, у кого достаточно власти, чтобы с помощью старых знакомых из ФСБ и с очевидного одобрения Путина арестовать министра, казалось бы, должен иметь власть и для того, чтобы окончить дело как пожелает", - пишет автор.

Однако не тут-то было. Сначала судебный процесс объявили открытым, и это "не понравилось Сечину". Улюкаев обвинил его в заговоре. Потом были воспроизведены аудиозаписи, сделанные ФСБ при предполагаемой передаче денег. Как сообщил в российских СМИ анонимный источник из ФСБ, Сечин провалил фиктивную передачу денег и ему следовало выражаться яснее для того, чтобы аудиозаписи были надежным доказательством. После публикации видеозаписей ФСБ, на которых Сечин ждал на парковке служебный автомобиль Улюкаева и наблюдал за действиями сотрудников ФСБ, стало ясно, что это не очень-то похоже на скрытое устранение противника, говорится в статье.

Суд настаивает на появлении Сечина на заседании - он в четвертый раз приглашен на процесс в следующий понедельник. "Роснефть" прикрывается срочными встречами и командировками главы компании. "Представление о том, что Сечин будет сидеть в маленьком помещении рядом с Улюкаевым и лично обвинять его перед журналистами, вероятно, кажется ужасным для Сечина, предпочитающего действовать за кулисами", - пишет автор статьи, напоминая о прозвищах Сечина "серый кардинал" и "тень Путина".

"Дело Улюкаева - это оскорбление для Сечина. Но неясно, кто его оскорбляет. Путин не может сам быть закулисным кукловодом, но он не препятствует этому", - считает журналист.

Некоторые аналитики ссылаются на действия умеренного лагеря вокруг маргинального премьер-министра Дмитрия Медведева с целью осадить "силовиков", к которым относится и Сечин. Другие считают, что после многих бесславных случаев в российской судебной истории возникла необходимость хотя бы видимости честного процесса. "За этим кроется одно: Игорь Сечин больше не хозяин положения", - подытоживает автор.