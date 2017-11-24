Как ЕС оставил Украину без денег (с помощью России)

"Через четыре года после того, как движение ЕС к более тесным связям с Украиной спровоцировало Россию и способствовало началу революции, эту страну терзает война. К тому же она почти разорена, - пишет Дэвид М.Хершенхорн в Politico. - Поэтому сейчас, когда лидеры ЕС собираются в Брюсселе, чтобы чествовать в пятницу "Восточное партнерство", внешнеполитическую инициативу по укреплению отношений со странами бывшего советского блока, Центральный вопрос таков: "Сможет ли ЕС собрать Украину из обломков?".

"Не ждите ясного ответа", - предупреждает журналист.

"Между творцами политики ЕС был и остается глубокий раскол. Некоторые утверждают, что у блока есть моральное обязательство защищать Украину от российской военной агрессии, особенно в силу того, что Киев показал твердую готовность к трудным переменам. Другие говорят, что Запад и так уже слишком много дал и пошел на слишком большой риск, тогда как речь идет о стране, в которой коррупция остается вплетенной в ткань правительства и усилия провести реформы, особенно в юридическом, финансовом и энергетическом секторах, прикладываются слишком медленно", - говорится в статье.

"Чтобы показать, что помощь Украине по-прежнему оказывается, перед пятничным саммитом Европейский инвестиционный банк в четверг объявил о предоставлении еще 37 млн евро с целью посодействовать укреплению украинского сельскохозяйственного сектора. Общая сумма финансовой помощи Украине составляет теперь примерно 12 млрд евро и включает в себя крупнейший финансовый пакет, предоставленный не входящей в ЕС стране. Он получен Украиной в 2014 году", - указывает Хершенхорн.

"Если оставить в стороне символизм, Украина остается в глубокой беде. Новое исследование, заказанное Европарламентом, показало, что "Восточное партнерство" в целом имело успех. Однако его авторы отмечают, что 94% помощи, оказанной Украине, имеет форму ссуд, нагружающих страну долгами, которые помешают ее восстановлению в долгосрочной перспективе. За следующие пять лет Киеву придется выплатить 38 млрд евро, а резервы ее Национального банка составляют всего 5 млрд", - говорится в статье.

"Политическое соглашение с ЕС сблизило Киев с ЕС и другими западными институтами сильнее, чем когда-либо, пишут авторы упомянутого отчета, имея в виду новый безвизовый режим", - передает Хершенхорн. "После революции Евромайдана и последующих российских посягательств на суверенитет Украины эра геополитического выбора для Киева закончилась. И все же эти драматичные события отдалили вступление Украины в ЕС и НАТО", - говорится в отчете.