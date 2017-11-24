Не нужно бояться Путина

"Кремль считают зачинщиком любого кризиса. Таким подозрением Запад упрощает себе жизнь", - утверждает Цита Аффентрангер на страницах немецкого издания Tages-Anzeiger.

"Тому, кто дружит с Путиным, в России дозволено все, тот, кто с ним враждует, живет в опасности", - считает журналистка. С тех пор, как Дональд Трамп стал новым президентом США, власть Путина распространилась далеко за пределы России: считают, что Путин вмешался в американские выборы, чтобы дискредитировать демократию США и ввергнуть страну в кризис, повлиял на голосование по "Брекзиту", чтобы ослабить и разобщить европейцев. "Список можно продолжать бесконечно. Неважно, о каком кризисе идет речь, Путин якобы вмешивается везде", - пишет Цита Аффентрангер, отмечая, что не каждое обвинение при этом обоснованно. Например, пока окончательно не доказано, что именно Кремль, а не американские избиратели привел к власти Дональда Трампа.

"То, что подозрения упорно продолжают существовать и появляются все новые варианты, связано скорее с тем, что такое вмешательство хорошо подошло бы к образу Путина Всемогущего. Он видит Россию оплотом православия, спасителем и полной противоположностью слабого, декадентского Запада, который Путин презирает за его либерализм", - считает журналистка.

"То, что Путин охотно вмешался бы и пытается это делать, не обсуждается", - продолжает автор, отмечая, что из этого нельзя делать вывод о великом плане Путина подорвать мир. "В России своей властью президент обязан случаю, использованию удачных возможностей, что показывает аннексия Крыма. Путин - оппортунист, а не стратег. А мир - это не Россия, где он за долгие годы повсюду назначил своих послушных прислужников", - пишет журналистка.

Обвинения со стороны Запада делают Путина кем-то вроде Супермена, и эту роль он сам не смог бы "сшить по своей мерке" лучше. "Между тем практически не имеет значения, дают ли российские манипуляции результат и даже происходили ли они вообще. Одно только подозрение позволяет Путину расти", - утверждает Цита Аффентрангер.

По мнению журналистки, Запад и Россия внезапно поменялись местами: после развала Советского Союза Россия чувствовала себя слабой и обвиняла Запад в том, что он вмешивается во внутренние дела страны и преследует цель смены власти в государстве. "А теперь Москва вдруг стала непобедимой, блокирует Запад и навязывает ему свою волю", - пишет издание.

Однако, по мнению автора статьи, Россия слаба, как и раньше. "У России нет ни экономических, ни технологических возможностей бросить вызов Западу. Страна переживает застой и живет только благодаря добыче сырья. Политическая система держится на смутной свите, она разъедена коррупцией и круговой порукой", - заявляет журналистка.

"Вмешивается ли техничный Кремль в почти каждые выборы в этом мире? Подстрекает ли везде к конфликтам? Следует ли он плану по завоеванию мирового господства?" - задается вопросами издание. "Нет. Для таких целей у России недостаточно ресурсов, технологий и, в конце концов, заинтересованности", - отвечает автор.

Тем не менее, некоторые западные политики винят в любой неудаче Россию и "делают из нее козла отпущения". По мнению журналистки, это имеет разрушительные последствия: местные проблемы, общественные противоречия - все это не воспринимается всерьез только из-за того, что в проблемах виновата Россия. "Это не Владимир Путин разрушает демократию, а сам Запад: не воспринимая всерьез граждан, лишая избирателей голосов и не признавая голосования, если оно не подходит правящей политической элите", - уверена журналистка.

Европейцы и американцы должны обязать своих политиков ориентироваться на открытые общества и не в последнюю очередь на свой здравый рассудок. "Потому что наш страх - это то, что делает Путина сильным", - пишет автор в заключение.