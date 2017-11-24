Страх преодолен

Еще никогда Америка не сталкивалась с подобной лавиной обвинений, выдвинутых против влиятельных представителей сильного пола. Если сравнивать с прошлым, сегодня в обществе наблюдается готовность верить жертвам, а злоумышленники вынуждены теперь бояться за свое будущее, пишет постоянный корреспондент Die Welt Клеменс Вергин.

В этом году еще одна злободневная тема - помимо прошлогодней победы Дональда Трампа на президентских выборах - способна рассорить родных и близких, собравшихся за одним столом в День благодарения, пишет Вергин. Речь идет о небывалой волне разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, затронувшей все сферы жизни общества. "СМИ и политика, экономика и шоу-бизнес: практически ежедневно появляются новые обвинения (...), выдвинутые против влиятельных и известных мужчин".

"Эта тема не так сильно раскалывает американское общество по политическому признаку, поскольку затрагивает оба лагеря", - говорится в статье.

"Многие американцы с удивлением трут глаза, спрашивая себя, в каком же обществе они, получается, живут, если влиятельные представители сильного пола считают чуть ли не малозначительным проступком пристать с домогательствами к женщине, (...) обладающей более низким статусом. Как будто у них - в силу их положения - есть право распоряжаться не только временем и квалификацией, но и телом их подчиненных", - пишет журналист.

"Такое ощущение, - отмечает Вергин, - будто прорвало дамбу. Женщины, которые раньше боялись поставить на кон свою карьеру либо просто стеснялись, сегодня друг за другом рассказывают миру о случившемся с ними. Начало было положено теми, кто разоблачил голливудского продюсера Харви Вайнштейна".

"Все это уже приняло характер некоего "движения откровенных признаний", с чем Америка сталкивается впервые", - отмечает корреспондент.

"Влиятельный мужчина использует свое положение, чтобы атаковать молодую неопытную или зависящую от него по работе женщину. Практически всегда о проблеме известно и многим коллегам, иногда начальству. И, тем не менее, попытки проверить слухи или выяснить обстоятельства не предпринимаются", - описывает типичную ситуацию Вергин и указывает на то, что встречаются случаи и систематического "затирания" проблемы.

"Так, выясняется, что подобные инциденты замалчивались даже Конгрессом США: выдвигавших соответствующие обвинения женщин заставляли молчать с помощью внесудебных договоренностей и компенсаций", - говорится в статье. По мнению автора, тот факт, что теперь все всплывает наружу, является признаком прогресса.

"США в прошлом переживали несколько моментов, когда тема сексуальных домогательств, казалось, будет обсуждаться всерьез". Например, более четверти века назад юрист Анита Хилл обвинила в домогательствах Клэренса Томаса, которого Джордж Буш-старший выдвигал на должность судьи Конституционного суда. "Тогда сенаторы-республиканцы попытались в ходе слушаний посеять сомнения в правдивости заявлений Хилл, в результате чего кандидатура Томаса была утверждена с небольшим перевесом голосов".

"Через несколько лет позор переживали уже демократы. После всех обвинений в сексуальных домогательствах и даже изнасиловании, выдвинутых против Билла Клинтона, им удалось дискредитировать всех этих женщин и встать на защиту Клинтона", - передает издание.

Многие считают это тем моментом, когда дебаты по поводу сексуальных домогательств окончательно затихли, говорится в статье. "Женщины стали испытывать страх перед тем, что их будут постоянно обвинять во лжи, если они станут обвинять влиятельных мужчин".

Теперь этот страх прошел, уверен автор. И теперь о пережитом рассказывают не единицы: "США накрыло лавиной признаний". Самое примечательное во всем этом, что "этим женщинам верят", пишет Кэтлин Флэнаган в своей статье в The Atlantic, в которой она "сводит счеты с Клинтоном".

В отличие от прошлого, на этот раз обвинения в адрес сильных мира сего не остаются без последствий. Их увольняют или вырезают моменты с их участием из фильмов, указывает автор.

"Конечно, - признает Клеменс Вергин, - есть и противоположные примеры. И самый известный из них сидит в Белом доме. Дональд Трамп был избран президентом, несмотря на то, что с десяток женщин обвиняли его в сексуальных домогательствах. Есть примеры того, как конгрессмены и сенаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии (...) отказываются нести ответственность за то, в чем их обвиняют".

Но, как замечает в заключение Вергин, факт остается фактом: "для тех мужчин, кто привык распускать руки, значительно выросла угроза быть раскрытым и попрощаться с карьерой".