24 ноября 2017 г. Алан Куллисон и Томас Гроув | The Wall Street Journal Реквием по наемному убийце "Когда Тимур Махаури был арестован с двумя незарегистрированными пистолетами и поддельным паспортом в центре Киева ранее в этом году, полиция подумала, что совершен прорыв в расследовании серии нераскрытых заказных убийств", - повествуют Алан Куллисон и Томас Гроув в The Wall Street Journal. Судья увидел, что у Махаури было темное прошлое в качестве предполагаемого убийцы критиков Кремля в Турции и приказал задержать его. "Однако вскоре полиция узнала, что все известное про Махаури было совсем не тем, чем казалось, - говорится далее. - Украинская разведка начала звонить полиции, настаивая на его освобождении, рассказали чиновники из МВД. Махаури, который поначалу молчал, объяснил, что в прошлые годы жил под различными именами - и иногда действовал как убийца, чтобы поймать настоящих агентов Кремля, выполняющих то, что на языке российского преступного мира известно как "мокрая работа". Махаури дал интервью газете в феврале, находясь под стражей. Он рассказал, что работал агентом везде, где велась борьба против влияния Москвы, включая Чечню, Грузию, Турцию и Сирию. Украина, его последнее место работы, оказалась более опасной, чем он полагал, пишут авторы. "Украина стала магнитом для наемных убийц, в то время как Киев пытается бороться с попыткой своего бывшего хозяина - Москвы - восстановить контроль над ним, - передают журналисты. - В зоне военных действий между сепаратистами, поддерживаемыми Москвой, и правительством - тупиковая ситуация, и Москва и Киев, кажется, обратились к наемным убийствам, чтобы свести счеты и проредить ряды командующих на войне, говорят западные дипломаты". Махаури заявил изданию, что приехал на Украину, чтобы преследовать агентов Москвы, посланных уничтожить оппонентов за границей. Он сказал, что заказанные Россией убийства имеют два отдельных источника - это федеральные спецслужбы в Москве и чеченский лидер Рамазан Кадыров. "Я знаю, кого искать, чтобы остановить до того, как они что-то сделают", - объяснил арестованный газете. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения Махаури в том, что Москва посылает наемных убийц в Киев, чтобы избавляться от оппонентов. "Мы впервые об этом слышим", - сказал он. Махаури рассказал авторам, что родился в Грозном в 1978 году, а в 1999-м присоединился к чеченским сепаратистам. Он завоевал доверие чеченского полевого командира Шамиля Басаева, сообщил изданию по телефону воевавший вместе с Махаури чеченский боевик. По мере того как потери сепаратистов росли, Басаев решил, что Махаури слишком ценен, чтобы его потерять, и отправил его в Грузию обеспечивать снабжение для борьбы в Чечне, добавил боевик. Зураб Майсурадзе, который руководил антитеррористическим центром Грузии, признал в интервью, что взял Махаури под свое крыло. Майсурадзе назвал Махаури "великим грузинским патриотом", всегда готовым взяться за миссию против русских - их общего врага. "Однако в тумане шпионской интриги начали распространяться слухи, что Махаури работал на русских", - говорится далее. Якобы это Махаури установил взрывное устройство в грузовик, взрыв которого в 2006 году привел к смерти Басаева. В интервью изданию в Киеве Махаури опроверг причастность к смерти Басаева и сказал, что за слухами стоят российские спецслужбы. Махаури последовал примеру многих бывших чеченских сепаратистов, которые в конечном итоге покинули Грузию, перебравшись в Турцию. Там его имя было связано с загадочными убийствами, из-за которых сложно избавиться от подозрений в том, что он был двойными агентом, пишут авторы статьи. В 2012 году Махаури проходил паспортный контроль в аэропорту Стамбула, когда турецкая полиция арестовала его, позднее обвинив его в убийстве бывшего чеченского сепаратиста Али Осаева. Главным свидетельством была видеозапись (которую сделал сам Махаури с помощью камеры, скрытой в пуговице его рубашки) о встрече, в ходе которой он торговался с российским агентом по поводу вознаграждения за убийство трех человек, впавших в немилость Москвы. В интервью в киевской тюрьме Махаури сказал, что суд против него и видеозапись были фарсом. По его словам, он провел встречу по поручению грузинских спецслужб, чтобы заманить российского агента в неудобную ситуацию и, возможно, завербовать его. Бывшие грузинские власти подтвердили это. В 2016 году Махаури оправдали за отсутствием доказательств, сообщил изданию его адвокат в Стамбуле. После переезда на Украину Махаури нашел работу в добровольческом батальоне, воюющем с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, передают авторы. Чеченец сказал изданию, что проводил мало времени в зоне боевых действий: он по большей части оставался в Киеве, разыскивая агентов, посланных Москвой. По его словам, в январе он заметил, что за ним следят, а в феврале его арестовала украинская полиция. В интервью Махаури сообщил, что по его подозрениям российские агенты разыскивали его на Украине, но больше ему было ехать некуда. Когда его освободили из тюрьмы в апреле, после того как он признал себя виновным в незаконном владении огнестрельным оружием, он сказал друзьям, что он чувствовал, что за ним до сих пор следят, но не был уверен кто. Согласно полиции, в начале сентября Махаури выпил кофе в кафе в центре Киева и согласился, чтобы его подвезла подруга, которая завозила дочь домой. "По словам полицейских, Махаури ехал на пассажирском месте, вероятно наклонившись в центр машины, когда взорвалась бомба в подлокотнике, оторвав ему руку и часть туловища и убив его на месте", - говорится в статье. После взрыва представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил, что мотив убийства не был установлен. При участии Натали Грывняк Источник: The Wall Street Journal