Четыре года революции на Майдане: остался лишь образ врага в лице России

За четыре года, прошедших после начала революции на киевском Майдане, на Украине произошли изменения. Но не только к лучшему, констатирует Зимоне Бруннер на страницах Die Zeit.

В ноябре 2013 года тысячи людей последовали за призывом журналиста Мустфы Найема и вышли на главную площадь Киева - "так родилось проевропейское движение, которое привело к свержению президента Януковича", - говорится в статье.

"С тех пор Киев сильно изменился. Палаточный город разобран, демонстранты ушли. Некоторые из них, в том числе Мустафа Найем, теперь заседают в парламенте. Но воплотились ли надежды тех сотен тысяч людей, которые в течение нескольких месяцев при минусовых температурах требовали у правительства реформ и ликвидации коррупции? Приблизил ли Евромайдан Украину к Евросоюзу?" - задается вопросами журналистка.

Пришедший на смену Виктору Януковичу Петр Порошенко "обещал согражданам не только сближение с ЕС, но и "новую жизнь". "Достойную жизнь, в которой не надо будет давать взятки врачу и полицейскому. Янукович, ставший олицетворением клептократии, собрал чемоданы и в феврале 2014 года улетел из Киева на вертолете. Президент сбежал, коррупция осталась", - замечает автор статьи. Революционная риторика на Украине с трудом уступает место реформам.

Команда Питера Вагнера, возглавляющего европейский центр Support Group for Ukraine, призвана помочь Киеву с проведением реформ. "В общей сложности Брюсселем на эти цели в период с 2014 по 2017 год было выделено 11 млрд евро. Эти деньги чему-то способствовали?" - задается вопросом журналистка.

"Ни для кого не секрет, что Брюссель недоволен ходом реформ на Украине, - говорится в статье. - До сих пор многие депутаты Верховной рады контролируются олигархами. Многие нововведения, такие, как пакет антикоррупционных мер, возможно реализовать лишь при совместном участии сторонников реформ, активистов и западных партнеров". По словам Вагнера, "на Украине много сторонников реформ, которые хотят чего-то достичь и добиваются успеха".

"2017 год был успешным как для Киева, так и для Брюсселя. С сентября этого года окончательно вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС. Летом был введен безвизовый режим для граждан Украины, а этот шаг, - отмечает автор, - был привязан к выполнению 144 пунктов".

"Об успехах в четырех областях, где проводятся реформы, украинские политики сами любят говорить в интервью и кулуарных беседах: речь идет о создании антикоррупционного бюро, электронной системы госзакупок ProZorro, новой полиции и системы электронной подачи налоговых деклараций, в рамках которой сотни тысяч чиновников должны заявлять о своих доходах", - передает Die Zeit.

Как говорится в свежем докладе лондонского аналитического центра Chatham House, "за эти четыре года Украина осуществила больше масштабных структурных реформ, чем за последние 22".

"Однако многие необходимые реформы были брошены на полпути. Новое агентство по противодействию коррупции? Так оно само увязло в коррупционных махинациях, как сообщает экс-сотрудница агентства", - пишет автор, указывая на то, что постоянно откладывается создание независимой судебной инстанции, которая не только бы раскрывала случаи коррупции, но и преследовала за них по закону. "Незаконченные реформы грозят подорвать доверие к "новым силам", - пишет в своем докладе Chatham House.

"Система слишком коррумпирована, слишком сильны связи с олигархами", - считают критики Порошенко. Такие политики, как Мустафа Найем или Сергей Лещенко, в прошлом занимавшийся журналистскими расследованиями и попавший в парламент от Блока Петра Порошенко, перешли на сторону оппозиции", - сообщает корреспондент.

"Порошенко не Янукович, который жестоко подавлял протесты и бросал за решетку таких оппонентов, как экс-премьер Юлия Тимошенко. Однако это отнюдь не означает, что он "демократ чистой воды". Его бизнес-империя процветает. Его администрация вмешивается во все сферы: от экономической политики до оборонного сектора - в большинстве случаев в угоду интересам Порошенко", - пишет Бруннер. "Недавно СБУ, подконтрольная президенту, увеличила давление на политических оппонентов и антикоррупционных активистов. Эта тенденция, скорее всего, продолжится: в 2019 году на Украине пройдут парламентские и президентские выборы", - говорится в статье.

"Однако одна немаловажная деталь отличает Порошенко от всех украинских президентов: военное положение, фактически существующее в отношениях Киева и Москвы, делает невозможными политические метания президента между Москвой и ЕС, Востоком и Западом", - указывает автор.

"ЕС заменил Россию в роли важнейшего торгового партнера Украины. Между Россией и Украиной больше нет прямых авиаперелетов. А энергетическая компания "Нафтогаз" отпраздновала момент, когда стала независимой от российского газа. Неудивительно, если учесть, что газовые поставки постоянно использовались Путиным как политическое оружие против Киева. При этом Кремль ведет на востоке страны войну, в участии в которой до сих пор не признается", - заключает журналистка.