Aзербайджанцы обеспокоены возвращением россиян

"(...) Вторник, 10 ноября. Улицы Баку бурлят от эйфории, песен, танцев и криков. Единодушная радость от победы над армянским врагом, - повествует Le Monde. - Амин, сидящий в задней части пустого ресторана в центре города, кажется, единственный, кто не разделяет чувств своих соотечественников. "Русские ловко использовали нашу победу. Мы словно возвращаемся на столетие назад: империалистическая держава, которая всегда навязывала нам свои интересы, снова перебрасывает своих солдат на нашу территорию на пять, десять лет и, возможно, больше, хотя мы приложили столько усилий, чтобы избавиться от их влияния", - мечет громы и молнии Амин, который отказывается назвать свое настоящее имя, потому что работает в дипломатической сфере. И с досадой предсказывает, что, "как только пыль уляжется, многие разочаруются".

"Накануне вечером в трехстороннем соглашении из девяти пунктов, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, предписывалось немедленное прекращение боевых действий и развертывание российских миротворческих сил. Это 2 тыс. российских военных, ответственных за обеспечение безопасности мирного населения Армении по периметру Нагорного Карабаха, суженному из-за наступления Азербайджана. По крайней мере, на пять лет. Незадолго до подписания соглашения азербайджанская армия сбила российский военный вертолет, летевший ночью на малой высоте в направлении района Нахичеваня (далеко от зоны боевых действий), в результате чего два члена экипажа погибли. Такой серьезный военный инцидент мало комментировался официальными лицами, Баку принес свои извинения за то, что сбил российский вертолет "по ошибке", - говорится в статье.

"(...) 17 ноября на Аллее шахидов - очень символичном месте захоронения павших героев, прошла антироссийская демонстрация. Размахивающая азербайджанскими и турецкими флагами толпа скандировала "Путин, возвращайся домой", "Мы не хотим, чтобы русские были на нашей территории" и другие лозунги, враждебные России, перемежающиеся лозунгом "Турция, приди к нам на помощь!". Полиция пассивно наблюдала за шествием. Доказательство того, что демонстрация если не поощрялась властями, то, по крайней мере, разрешалась", - комментирует автор статьи, корреспондент издания в Баку Поль Тавиньо.

"(...) "Без русских не было бы Армении!" - считает Ильгар Мамедов, туристический агент в Баку. По его мнению, "российская армия была причастна к Ходжалинской резне [более 600 погибших в 1992 году]. Путин дает армянам оружие, потому что у них нет денег, а нам он его продает по высокой цене. Русские всегда поддерживали армян и настраивали их против турок и нас".

"Российское военное присутствие, даже в качестве миротворческих сил, тревожит Кенюль Рафиеву, директора центра современного искусства. "Я волнуюсь и не знаю, что будет дальше. Когда русские где-то присутствуют, их всегда трудно заставить уйти", - объясняет она.

"(...) Садик Фетулла, молодой торговец из Нагорного Карабаха, разочарован тем, что "армия не отвоевала весь Карабах и не прогнала всех армян". Он безропотно признает, что "Россия - это империя. Никто ничего не может сделать против них. Они всегда были сильнейшими".

"Примерно такого же мнения придерживается политолог Кавус Абушов, - указывает автор статьи. "Россия непредсказуема, но с ее непревзойденной мощью она может делать в регионе все, что захочет. Она сохраняла контроль от начала до конца. В 1992 году российские войска ушли, но на самом деле Россия никогда не покидала этот регион", - отмечает доцент Бакинского государственного института международных исследований.

"(...) Эксперт напоминает, что вопрос об участии российских миротворцев в Нагорном Карабахе обсуждался с 1994 года, по окончании предыдущего конфликта. Азербайджан уже 20 лет выступает против такого развертывания. "Во время конфликта существовала надежда на то, что миротворцы будут смешанными: 50% русские, 50% турки", - продолжает Абушов. "Азербайджан очень разочарован западными партнерами, имидж которых значительно ухудшился из-за односторонней поддержки Армении, особенно со стороны Франции, но также и со стороны Америки".

"Политолог предполагает, что перетасовать карты в последний момент помогла военная хитрость Владимира Путина. "Президент Алиев согласился, потому что из-за давления, оказанного из-за сбитого 9 ноября вертолета, у него не было другого выхода. Я думаю, это было просчитано, я не уверен на 100%, но инцидент, судя по всему, был создан для того, чтобы узаконить российское военное присутствие, хотя я не исключаю, что оно играет некую стабилизирующую роль", хочет верить он, даже не имея доказательств. А для разъяренных или просто встревоженных азербайджанцев все разрешилось само собой: Россия вернулась", - резюмирует Le Monde.