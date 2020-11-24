Франция снова пытается оказать влияние на вопрос Нагорного Карабаха

"(...) После 25 лет безуспешной дипломатии в конце сентября конфликт в Нагорном Карабахе внезапно разморозился. Затем, после шести недель столкновений между армянами и азербайджанцами, Ереван был вынужден сдаться. 9 ноября под эгидой России было подписано соглашение о прекращении огня. Пушки замолчали, но ничего не урегулировано. Итак, дипломаты снова взялись за дело, реабилитируя тот же формат - Минскую группу, - который потерпел неудачу в прошлом", - пишет журналист Le Monde Петр Смоляр.

"Парадоксальным оказалось отсутствие альтернативы, с которым столкнулись вовлеченные стороны, включая Францию, сопредседателя Минской группы наряду с США и Россией. По мере того как продолжались боевые действия, она была сведена до позиции зрительницы. С 27 сентября президент Франции Эммануэль Макрон увеличил количество телефонных контактов - около пятнадцати, по данным Елисейского дворца, со всеми участниками конфликта, но только после объявления о прекращении огня Париж восстановил пространство для маневра", - говорится в статье.

"16 ноября Эммануэль Макрон в течение часа беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по инициативе последнего после очередной беседы 7 ноября. В трехстороннем соглашении о прекращении огня из девяти пунктов Минская группа не упоминается. Но Москва торопилась, с учетом быстрого наступления азербайджанской армии при поддержке сирийских наемников, - указывает автор статьи. "Мы не думаем, что русские рады прибытию турок на Кавказ, - считает один дипломатический источник. - Они понимают, что Франция и Минская группа могут помочь избежать подобного "тет-а-тет".

"Париж подчеркивает, что соглашение никак не способствует урегулированию вопроса о статусе Нагорного Карабаха. 120 тыс. армянских беженцев, бежавших от боевых действий, также должны получить возможность вернуться. Посланные Турцией иностранные боевики - около 2 тыс. сирийских наемников, по оценкам французской стороны, - должны покинуть регион как можно скорее. Кроме того, в связи с планируемым транзитным коридором между Азербайджаном и Нахичеванской автономной областью, возникают вопросы о суверенитете Армении. Это укрепляет мнение местного населения о том, что на карту поставлена целостность армянского государства", - рассуждает Смоляр.

"Еще один чувствительный момент: миссия по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Россия уже разместила около 2 тыс. военнослужащих, установила наблюдательные и контрольно-пропускные пункты. Но возникает вопрос о турецком присутствии. Ссылаясь на "очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии" с Турцией, Владимир Путин пояснил по российскому телевидению, что согласился на идею создания совместного центра для сбора и анализа информации с помощью беспилотников вдоль линии разграничения", - передает журналист.

"Франция, которая в течение нескольких месяцев осуждала насильственные атаки Анкары в различных кризисных зонах, не может положительно оценивать эту идею и рассматривает другие формулы для контроля за прекращением огня. Но как на это повлиять?" - задается вопросом журналист.

"Томас де Ваал из аналитического центра Карнеги считает, что необходимо "заново изобрести Минскую группу", возвращаясь к идее ротации сопредседателей, существовавшей в 1990-х годах. По мнению аналитика, Франция должна отказаться от своего места. "Есть опасение, что Россия использует этот формат только для того, чтобы придать своему соглашению международную легитимность, чтобы просто поставить штамп", - отмечает он. Если формат сохранится, то важно, чтобы он включал европейскую страну или, возможно, Европейскую службу внешних связей. Эта страна должна вызывать уважение как в Армении, так и в Азербайджане. Однако в настоящее время Баку воспринимает Францию как проармянский голос, что лишает ее каких-либо рычагов воздействия".

"Восприятие в армянской общине иное, хотя Эммануэль Макрон в одиночку указывал на ответственность Баку и Анкары. 13 октября в Национальном собрании министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что сопредседательство Минской группы предъявило Франции "требование беспристрастности". Чтобы сохранить влияние, не может быть и речи о том, чтобы занимать чью-либо сторону. Неприятный аргумент для армян, отмечающих усиление мощи Турции на Кавказе, несущей ответственность за геноцид 1915 года, который она до сих пор отказывается признать", - говорится в публикации.

"(...) Еще одна забота Елисейского дворца: сохранение культурного и религиозного наследия региона. По этому поводу Эммануэль Макрон встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле. Перед организацией стоит задача: в короткие сроки создать миссию экспертов, которые должны будут провести инвентаризацию значимых культурных ценностей. Миссия может выехать к началу 2021 года. Ее работа будет сложной. Азербайджан, например, обвиняет армян Нагорного Карабаха в том, что те уехали, забрав с собой кресты из церквей, и говорит о разграблении. Однако эти сельские жители хотели защитить свое культурное достояние от мстительных рук своих врагов", - резюмирует Le Monde.