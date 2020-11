24 ноября 2020 г. Эндрю Вайсман | The New York Times Должен ли Трамп быть привлечен к уголовной ответственности? "Когда администрация Байдена вступит в должность в 2021 году, она столкнется с уникальным, чреватым сложностями решением: следует ли проводить уголовное расследование и преследование Дональда Трампа? Любое возобновление следственных действий или уголовное преследование еще больше разделит страну и подкрепит утверждения, что министерство юстиции США просто мстит. (...) Но как бы болезненно и тяжело это ни было для страны, я считаю, что следующий генеральный прокурор США должен начать расследование в отношении господина Трампа и, если это будет оправдано, привлечь его к ответственности за возможные федеральные преступления", - пишет на страницах The New York Times Эндрю Вайсманн, высокопоставленный прокурор и участник расследовании специального прокурора Роберта Мюллера. "(...) Я был высокопоставленным участником расследования, которое возглавлял бывший специальный прокурор Роберт Мюллер и которое проводилось с целью определить, пыталась ли Россия подорвать наш фундаментальный демократический источник политической легитимности: нашу избирательную систему. Среди прочего, ему было поручено определить, вмешивался ли Трамп в установление нами фактов по этому вопросу", - указывает Вайсман. "Мы собрали достаточно доказательств в подкрепление обвинения, что Трамп препятствовал правосудию. Это мнение разделяют многие. Вскоре после того, как был обнародован наш доклад, сотни бывших прокуроров пришли к выводу, что доказательства подтверждают такое обвинение, - утверждает автор публикации. - Какой прецедент будет создан, если препятствование такому расследованию может остаться безнаказанным и не повлечет за собой противодействия? Cложно ли исполнительной власти завести расследование в отношении действующего президента, который имеет право уволить специального прокурора (при необходимости, через генерального прокурора) и препятствовать сотрудничеству со следствием, применяя право на помилование. Мы видели, как Трамп использовал свое право на помилование, например, в отношении своего союзника Роджера Стоуна. Он сократил приговор Стоуну, который был должным образом осужден присяжными, но ни дня не провел в тюрьме за преступления, которые, по мнению федерального судьи, были совершены в пользу президента. Тот же судья установил, что Пол Манафорт, бывший председатель кампании Трампа, неоднократно лгал нам, нарушая свое соглашение о сотрудничестве. Он тоже наверняка питал надежду на заманчивое помилование". "(...) Доказательства против Трампа включают показания Дона Макгана, бывшего юриста Трампа в Белом доме, который подробно описал, как президент приказал отправить в отставку специального прокурора и как, когда об этом сообщили в прессе, Трамп умолял Макгана публично отрицать этот факт и целях безопасности увековечить эту ложь в письменном меморандуме", - говорится в статье. "Доказательства включают попытки Трампа повлиять на результат совещающихся присяжных на процессе по делу Манафорта и то, что он подавал надежду на помилование, чтобы помешать свидетелям сотрудничать с нашим расследованием (...)", - отмечается в публикации. "Его потенциальная уголовная ответственность распространятся дальше, на действия до вступления в должность. Окружной прокурор Манхэттена, судя по всему, проводит классическое "беловоротничковое" расследование налогового и банковского мошенничества, а генеральный прокурор Нью-Йорка ведет гражданское расследование аналогичных обвинений, которые могут быстро превратиться в уголовное расследование", - указывает Вайсман. "Эти дела на уровне штата вполне могут выявить доказательства, обосновывающие дополнительные федеральные обвинения. Такие потенциальные финансовые преступления не расследовались специальным прокурором и могут выявить и уголовные доказательства. Еще одной потенциальной находкой, к которой должна иметь доступ новая администрация, являются любые доказательства, которые не были предоставлены Конгрессу в ходе расследования, такие как внутренние коммуникации Госдепартамента и Белого дома". "Вопросы, уже изложенные специальным прокурором и находящиеся в процессе расследования, нетривиальны; они не должны вызывать опасения, что Трампа выделяют и обвиняют в чем-то, что не расследовалось бы и не преследовалось в судебном порядке, будь оно совершено кем-либо другим". (...) "Чтобы избежать федеральной уголовной ответственности, Трамп вполне может решить помиловать не только свою семью и друзей перед уходом с должности, но и себя самого, - считает Вайсман. - (...) Если Трамп дарует эти помилования, такие штаты, как Нью-Йорк, должны принять на себя ответственность и обеспечить соблюдение верховенства закона. И помилование не должно помешать новому генеральному прокурору оспорить самопомилование, а штату - вызвать помилованных друзей и родственников предстать перед большим жюри для содействия расследованию в отношении Трампа после того, как он уйдет с поста (где, если они солгут, они все равно рискуют получить обвинения в лжесвидетельстве и препятствовании). "Короче говоря, быть президентом должно означать, что вы больше, а не меньше подотчетны верховенству закона", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times