Когда вакцина появляется (почти) из принтера

"Немецкое биотехнологическое предприятие Curevac не только работает над вакциной от коронавируса, но и сотрудничает с дочерней компанией концерна Tesla Илона Маска в создании РНК-принтера. Что он собой представляет?", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Curevac разрабатывает вакцину от Sars-CoV-2 на основе mRNA, матричной РНК. (...) Но что такое РНК-принтер? Речь идет о небольшой, мобильной производственной установке для изготовления определенного вида фармацевтических препаратов, в которых в качестве активного компонента используется определенная последовательность РНК. Область применения таких отрезков РНК не ограничивается вакцинами. В большей степени они тестируются для терапии антителами при различных заболеваниях, начиная от персонализированного лечения рака и заканчивая генной терапией на основе технологии Crispr/Cas. Соответственно широкой является и область применения РНК-принтера", - поясняет издание.

"Тем не менее сначала основное внимание, вероятно, будет уделяться вакцинам, и это связано не только с пандемией коронавируса, - отмечает NZZ. - Ведь при наличии вакцины формирование у мира иммунитета к определенным возбудителям становится прежде всего логистической проблемой - распределение вакцины требует функционирующей холодовой цепи, ведущей от производителя в самую отдаленную деревню. Кроме того, РНК - сравнительно неустойчивая молекула, которая быстро распадается уже при комнатной температуре. Поэтому фармацевтические препараты на основе РНК, как правило, должны транспортироваться при низких температурах - при минус 20, а иногда и при минус 80 градусах Цельсия".

"Компания Curevac намерена производить вакцины на основе мРНК там, где они необходимы. Именно это можно осуществить с помощью РНК-принтера. В сущности он состоит из биореактора, в котором матрица ДНК переписывается в РНК. Затем готовые молекулы мРНК освобождаются от сопутствующих процессу химических веществ и погружаются в капельку жира, что предотвращает их быстрый распад. В результате вакцина почти готова для локального применения", - поясняет издание.

"Звучит просто, однако все эти шаги еще требуют много ручной работы лаборантов с соответствующим образованием. Поэтому реализация этих процессов в высокоавтоматизированной системе является крайне сложной задачей".

"Впрочем, пока все это планы на будущее. Сейчас РНК-принтер существует лишь в качестве прототипа, и для его регистрации и серийного производства необходимо еще предпринять некоторые шаги. По словам представителя Curevac, прототип РНК-принтера можно представить себе как минизавод длиной от 3 до 4 метров и шириной и высотой в 2 метра. Он немного крупнее внедорожника и может транспортироваться на судне в контейнере. В настоящий момент ведется работа по уменьшению его размеров и расширению его функционала", - передает Neue Zürcher Zeitung.