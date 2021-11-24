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Press digest
24 ноября 2021 г.
24 ноября 2021 г.

Корреспондент | Bild

Кремлевский заговор против Монако?

"В налоговой гавани Монако кипят страсти: некоторых VIP-персон из непосредственного окружения князя Альбера, включая Дидье Линотта (председателя Верховного суда) и министра иностранных дел Лорана Ансельми, снова обвинили в коррупции и незаконных махинациях", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"Альбер заявил в интервью местной газете Monaco-Matin о "кампании на уничтожение, проводимой враждебными силами", целенаправленном распространении ложных сообщений с целью поставить под сомнение "честность и лояльность" пострадавших".

"Предполагаемые доказательства были опубликованы на одном из американских сайтов (Dossiers du Rocher). Но самый горячий след ведет в Россию. Оттуда поток ложной информации хлынул на журналистов по электронной почте и в коротких сообщениях", - пишет издание.

"Монако уже несколько десятилетий пользуется большой популярностью у российских супербогачей и давно считается "Москвой у моря": солнце, пляжи, свобода от налогов. Также давно говорят, что Альбер поддерживает близкие отношения с президентом Владимиром Путиным - о чем, по-видимому, свидетельствуют и их совместные фотографии. Даже традиционный футбольный клуб AS Monaco прочно находится в руках россиянина в лице олигарха Дмитрия Рыболовлева", - говорится в статье.

"Однако в настоящий момент князь пытается восстановить репутацию своего карликового государства. Вместо налоговой гавани для финансовых вольнодумцев Монако должно стать магнитом для стартапов, дружественным к экологии и чистым - во всех отношениях, - пишет Bild. - Положит ли кремлевский заговор конец созданию нового имиджа?".

Источник: Bild


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