Исследование показало, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом

"С начала 2020 года коронавирус Sars-Cov-2 держит мир в напряжении. Более 257 млн человек во всем мире заразились этим вирусом, и более 5 млн человек на сегодняшний день умерли в связи с заражением Covid-19 (источник: JHU, по состоянию на 21.11.2021). Но исследователи из Великобритании заметили, что некоторые люди не заражаются коронавирусом - несмотря на то, что они работают в больницах и подвергаются высокому риску заражения. В исследовании, принятом к публикации журналом Nature и предварительно опубликованном в интернете, ученые описали, почему это происходит", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Исследователи под руководством Лео Суодлинга из Университетского колледжа Лондона обследовали 58 человек, которые работали в больницах Лондона и не заразились коронавирусом, несмотря на то, что во время первой волны пандемии были подвержены высокому риску заражения. В течение четырех месяцев у этих 58 человек не было ни одного положительного ПЦР-теста, а также не было обнаружено антител, в то время в течение того же периода коронавирусом заразились многие их коллеги", - отмечает издание.

"У 20 участников исследования ученые обнаружили повышенный уровень Т-клеток, а у 19 человек также иммунопротеин IFI 27, который исследователи называют в своей работе "типичным ранним сигналом Sars-CoV-2". Иммунный белок свидетельствует о прерванном заражении, пишут исследователи. По-видимому, коронавирус проник в организм, но был отражен прежде, чем смог причинить какой-либо вред. Nature цитирует иммунолога Шейна Кротти (Институт иммунологии Ла-Хойи), не участвовавшего в исследовании: "Я никогда не видел ничего подобного. Весьма удивительно, что Т-клетки могут так быстро взять инфекцию под контроль".

"Ученые предполагают: Т-клетки в организме участников исследования устранили белковый кластер вируса, который отвечает за его репродукцию. Они нашли подтверждение этому в крови участников исследования: в крови 58 участников Т-клетки, распознающие кластер, были обнаружены у большего числа людей, чем в контрольной группе переболевших. Исследователи также обнаружили, что в образцах крови, взятых до пандемии коронавируса, Т-клетки распознавали Sars-CoV-2 - и, в частности, белковый кластер. Эти Т-клетки могли возникнуть при заражении другими коронавирусами - в результате так называемой перекрестной инфекции, предполагают исследователи".

"Но есть и те, кто критикует работу ученых: в исследовании нет четких доказательств того, что в организме испытуемых действительно были частицы Sars-CoV-2. Это затрудняет вывод о роли Т-клеток, цитирует Nature иммунолога Донну Фарбер. Мала Майни, соавтор исследования, подтвердила изданию Nature, что у ее команды нет прямых подтверждений прерванного заражения коронавирусом. Однако, по ее словам, время появления вируса в Великобритании хорошо задокументировано, и, вероятно, не случайно, что повышенное количество Т-клеток было обнаружено в крови участников в то время, когда в больницы Великобритании поступало большое количество пациентов с Covid-19".

"Если теории исследователей верны, это не значит, что они применимы и к "дельта"-варианту коронавируса, сказал в интервью Nature иммунолог Маркус Баггерт. Возможно, что прервать процесс заражения могут только определенные люди, например, сотрудники больниц, которые регулярно сталкиваются с респираторными вирусами. Сами исследователи предупреждают, что не следует думать, что перенесенная простуда может защитить от заражения вирусом Sars-CoV-2. К тому же не ясно, работают ли Т-клетки таким же образом в случае с "дельта"-вариантом, поскольку исследование проводилось до того, как он появился".

"Но, несмотря на все сомнения, исследование может помочь в борьбе с коронавирусом, - резюмирует FR. - В интервью Science Media Center, ученый-биомедик Александр Эдвардс (Редингский университет) пояснил, как исследование может помочь в разработке совершенно нового типа вакцины. "Вакцина, повышающая Т-клеточный иммунитет в отношении различных вирусных белков, общих для многих коронавирусов, дополнила бы наши вакцины, индуцирующие синтез нейтрализующих антител". В настоящее время над созданием Т-клеточных вакцин против коронавируса уже работают несколько компаний".