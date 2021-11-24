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24 ноября 2021 г.
24 ноября 2021 г.

Корреспондент | i24news

К 2050 году почти 25% граждан Израиля будут ультраортодоксами, утверждается в исследовании

(...) "По данным исследования Национального экономического совета Израиля, к 2050 году почти 25% израильтян будут ультраортодоксальными евреями", - пишет i24news.

(...) "По оценкам израильской газеты Haaretz, предполагается, что к 2050 году общая численность населения вырастет с 9,2 млн человек в настоящее время до почти 16 млн человек, из них 3,8 млн будут ультраортодоксами, которые сегодня составляют 12,6% жителей", - говорится в статье.

"Ожидаемое стремительное демографическое развитие станет результатом высокого коэффициента рождаемости в общине ультраортодоксальных евреев (6,7 ребенка на женщину)", - отмечает автор статьи.

"Большинство ультраортодоксальных евреев будут проживать в Иерусалиме и его окрестностях, а также на юге Израиля, где сейчас разрабатываются планы строительства нового ультраортодоксального города", - говорится далее.

"Согласно исследованию, ультраортодоксальная община на севере Израиля будет расти (...) в меньших масштабах, сообщает Haaretz. Прирост населения Израиля вызовет больший спрос на рынке недвижимости, а также в сфере транспорта и системе образования", - указывается в публикации.

Источник: i24news


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