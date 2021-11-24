НПО "Мемориал"* угрожает "ликвидация"

"Российская организация, основанная Андреем Сахаровым, обвиняется правительством, среди прочего, в "поддержке экстремизма", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"В 1937 году прадеда поэта и литературного критика Льва Оборина постигла участь сотен тысяч жертв Большого террора. Василий Оборин, революционер из левой оппозиции, настроенный против Сталина, вместе с женой был приговорен к 20 годам лагерей за "троцкизм". Обоих отправили на Колыму на Дальний Восток России. (...) 19 марта 1939 года Василий Оборин был расстрелян и присоединился к погребальной когорте "архипелага ГУЛАГ". Но его правнук узнал об этом только спустя десятилетия, в начале 2000-х годов", - говорится в статье.

"Только тогда Лев Оборин и его семья получили информацию о задержании, расстреле и похоронах своего деда. Его имя значилось в списке из 3,5 млн жертв сталинских репрессий, составленном НПО "Мемориал"*. Столь монументальную работу, направленную на то, чтобы вернуть лицо и историю зекам - населению лагерей - выполняет неправительственная организация, чья судьба будет решаться в четверг, 25 ноября, в суде Москвы. Российские власти подали на нее жалобу 8 ноября и потребовали ее "ликвидации", этот официальный термин обладает страшным историческим резонансом, обвинив ее в несоблюдении административных ограничений, связанных с ее статусом "иностранного агента", присвоенным ей в 2016 году, и, что еще более серьезно, в поддержке "экстремизма и терроризма", - указывает автор статьи.

"Подобные обвинения руководители "Мемориала"* и его защитники считают "абсурдными" и "недействительными", тем не менее, они подпадают под репрессивную логику, развернутую в последние месяцы российскими властями против независимых СМИ, свободы слова и либеральной оппозиции. "Это, как если бы вы рисковали получить двадцать лет тюрьмы за то, что перешли улицу не по пешеходному переходу", - считает Татьяна Глушкова, один из юристов команды "Мемориала"*. В частности, НПО обвиняется в том, что не были добавлены слова "иностранный агент" к некоторым ее книгам и документам, как того требует сей позорящий статус. "Мемориал"* отвергает такое обвинение, заявляя, что это были книги, напечатанные до введения запрета, что с тех пор ошибка была исправлена и что за эти административные нарушения было выплачено около 30 штрафов", - продолжает журналист.

"Прежде всего, прокуратура Москвы, изучив некоторые из публикаций НПО, критикует ее за "оправдание деятельности экстремистских и международных террористических организаций". (...) НПО в ответ утверждает: "Признание человека политическим заключенным не означает ни согласия "Мемориала"* с его мнением, ни одобрения его заявлений или действий".

"В последние годы "Мемориал"* подвергался все большему давлению, потому что эта организация, как кость в горле, напоминает о прошлом, от которого никуда не деться", - подчеркивает Лев Оборин. О прошлом, которое к тому же противоречит безупречной патриотической истории, пропагандируемой в высоких кругах. "У нас до сих пор нет должной оценки преступлений советского режима, виновные не названы, - отмечает Ян Рачинский, председатель правления "Международного Мемориала"*. Деятель организации утверждает, что "в любом случае работа будет продолжена".

(...) "Но если нож гильотины действительно упадет, то это означало бы заметный регресс в истории российского гражданского общества. "Мемориал"* появился на свет в 1987 году в одном из неформальных клубов, рожденных во времена перестройки, официально он был основан в конце января 1989 года и затем был зарегистрирован благодаря поддержке Михаила Горбачева. Первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров (1921-1989)", - пишет Le Figaro.

(...)"Сейчас "Мемориал"* представляет собой движение, объединяющее более 50 организаций в регионах России и за рубежом, в частности, во Франции, Германии, Бельгии и Италии. (...) За прошедшие годы члены движения подверглись многочисленным угрозам, похищениям (Олег Орлов в Ингушетии в 2007 году), осуждениям (историк Юрий Дмитриев приговорен к 13 годам лишения свободы, в прошлом году в Карелии) и нападениям, иногда со смертельным исходом, как это произошло с ее представителем в Чечне Натальей Эстемировой в 2009 году", - говорится в публикации.

"Я также опасаюсь, что если "Мемориал"* станет мишенью, то это будет лишь вопросом времени, после чего оставшиеся субъекты гражданского общества в России также станут мишенью", - предупредила на прошлой неделе Мэри Лолор, специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников. Свою поддержку выразили многие известные личности, в том числе Нобелевские лауреаты премии мира Михаил Горбачев и журналист Дмитрий Муратов (...). Но будут ли услышаны эти голоса при нынешней ситуации в России?" - задумывается Ален Барлюэ.