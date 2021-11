24 ноября 2021 г. Джошуа Яффа | The New Yorker Почему Россия не расправилась с Covid-19 "К началу ноября в России наблюдалась избыточная смертность около 800 тыс. человек с начала пандемии COVID-19. Согласно расчетам Дмитрия Кобака и Ариэля Карлински, статистиков, отслеживающих глобальные смерти, связанные с COVID, с прошлого года, в настоящий момент Россия обогнала предыдущего мирового лидера, США, по общему количеству избыточных смертей, и уступает только Перу и Болгарии по количеству смертей на душу населения. И худшее еще не закончилось: в настоящее время в России от Covid-19 умирает больше людей, чем когда-либо в период пандемии. Официально эта цифра составляет более 1200 человек в день, но по оценке Алексея Ракши, демографа, которого в прошлом году вынудили уйти из государственного статистического агентства России, на самом деле цифра составляет почти 4 тыс. К концу этого года число погибших в стране, вероятно, превысит миллион", - пишет в журнале The New Yorker Джошуа Яффа. "Масштабы катастрофы тем более примечательны, что Россия, как было с большой помпой объявлено летом 2020 года, стала первой страной в мире, внедрившей одобренную государством вакцину от Covid. (...) Но почти во всех других отношениях российское государство, откровенно автократическая машина, предпочло не использовать в полной мере свои силы для борьбы с пандемией", - говорится в статье. "Карантинные меры были спорадическими и непродолжительными. В конце октября, когда количество заболевших в Москве выросло почти до 10 тыс. в сутки, город ушел на недельный локдаун, но затем снова открылся с небольшими ограничениями. Хотя сейчас российское правительство рассматривает возможность создания общенациональной системы QR-кодов, которая фактически потребует вакцинации для многих аспектов повседневной жизни, оно провело много месяцев, отказываясь от этой идеи, ставя крест на обязательных требованиях, действовавших в большей части Европы на протяжении некоторого времени", - перечисляет автор публикации. (...) "(...) Екатерина Шульман, известный московский политолог, описывает сегодняшнюю Россию как "информационную автократию", которая больше всего полагается на впечатление, которое она способна произвести. К примеру, Кремль может рассчитывать на то, что приспешники ФСБ будут лояльно выполнять его указы, но у него нет никакой реальной власти, чтобы гарантировать то же самое в отношении миллионов граждан, даже тех, кого он считает частью своей электоральной базы. По мнению Путина, если большинство людей не склонно соблюдать карантинные меры или следовать призывам к вакцинации, то неподчинение принуждению лишь привлекает внимание к слабости, для маскировки которой в первую очередь была спроектирована архитектура системы. (...) Принимать жесткие или непопулярные меры, а затем видеть, как они игнорируются или саботируются, только усугубляет ощущение кризиса, сказала мне Шульман: самое опасное из всего - отдать приказ, который не будет выполняться". "В то же время российская общественность, похоже, относительно безразлична к пандемии. Отчасти причина в том, что смерти от Covid, как правило, происходят в больнице, вне поля зрения, и поэтому кажутся не столько чумой, сколько серией отдельных трагедий. Мария Волькенштейн, глава московской фирмы, занимающейся маркетинговыми исследованиями, с самого начала пандемии наблюдала за фокус-группой россиян, отслеживая мнения ее членов на протяжении времени. Она указывает на заметный недостаток коллективного опыта. "Нет ощущения, что мы все вместе переживаем трагедию, скорее, каждый человек решает что-то за себя", - говорит она. В качестве примера Волькенштейн указывает, что во многих случаях вакцинированные люди не особенно удручены теми, кто фальсифицировал сертификаты вакцинации, которые в отсутствие национальной политики требуются для определенных категорий работников и для доступа в некоторые общественные места, такие как театры. "Пандемия воспринимается как своего рода частное дело", - сказала она. "Даже на индивидуальном уровне складывается впечатление, что многими россиянами Covid-19 не воспринимается как серьезная угроза. (...)"Вы можете подумать, что люди неправильно оценивают ситуацию и поэтому не принимают соответствующих мер", - замечает Григорий Юдин, известный социолог в Москве. Но в сегодняшней России, по его словам все часто работает наоборот, когда оценка ситуации человеком проистекает из ощущения бессилия. Он нарисовал картину того, как выглядит пандемия для многих россиян: "Вам лгут, реальной статистики нет, это все какая-то игра, разыгрываемая более крупными интересами, которые манипулируют вами - и вы ничего не можете с этим поделать". Таким образом, говорит Юдин, "меньше думать о Covid и больше заботиться о своих личных проблемах начинает казаться единственным прагматичным решением". "Выдохните и расслабьтесь" - перефразирует он этот подход. "Еще один показательный результат опроса Левада-центра* был получен весной прошлого года, когда 58% опрошенных заявили, что они лично опасаются произвольных репрессий со стороны государства. (...). Юдин видит связь между страхом репрессий и отсутствием общественного возмущения по поводу растущего числа погибших в России. "Месседж таков, что любая солидарность опасна, - говорит Юдин. - Почти не имеет значения - за правительство, против правительства. Если вы не получили официального разрешения на что-то, лучше этого не делать. Любые попытки думать о других проблемах, кроме своих собственных, считаются несвоевременными или опасными". "С годами российская общественность также пришла к выводу, что правительство действует почти исключительно в собственных интересах. Эта динамика имеет центральное значение для понимания трагически медленного развертывания вакцины в России, - считает Яффа. - Только около 40% процентов россиян полностью вакцинированы, что ставит Россию на 95 место в мире по уровню вакцинации (США находятся на 58). Раннее развертывание "Спутника V" было сосредоточено на победе России в утверждении первой в мире вакцины против Covid-19; репортажи по государственному телевидению были сосредоточены не на опасности Covid-19, а на торжестве российской науки, с гордостью демонстрируя поставки в Аргентину и Венгрию". "(...) Когда на первом плане находятся интересы государства, у русского народа есть хитрый способ не столько не подчиняться, сколько уклоняться - расчет избегания, уклонения и притворства. Возможно, этим объясняется черный рынок QR-кодов, используемых для подтверждения статуса вакцинации", - говорится в статье. (...) * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The New Yorker