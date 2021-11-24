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24 ноября 2021 г.
24 ноября 2021 г.

Корреспондент | Der Spiegel

Немецкие ведомства считают маловероятной версию об убийстве в среде спецслужб

"В октябре предполагаемый сотрудник российской спецслужбы погиб при падении из окна жилого дома при посольстве. По информации Der Spiegel, немецкие следователи предполагают, что это не было убийством. (...) По информации источников, близких к органам безопасности, известные обстоятельства смерти указывают скорее на самоубийство".

"35-летний россиянин, официально аккредитованный в качестве секретаря посольства российской дипмиссии, был обнаружен полицейским патрулем на тротуаре в районе Берлин-Митте рано утром 19 октября с тяжелыми травмами, - напоминает издание. - После активных попыток реанимации в 8.10 утра была констатирована его смерть. Как сообщается, его жена рассказала сотрудникам полиции, что ранее из-за уличного шума она попросила мужа закрыть окно в их квартире в жилом комплексе при посольстве. Когда вскоре после этого она вернулась в комнату, он лежал на тротуаре".

"По информации Der Spiegel, во время реанимационных мероприятий не было обнаружено никаких видимых признаков, которые указывали бы на причастность к произошедшему другого лица. Однако стандартного расследования смерти произвести не удалось, поскольку российское посольство отказалось от вскрытия и настояло на скорейшей репатриации погибшего в Россию. Соответственно, не было проведено ни осмотра квартиры, ни тестов на наличие яда или наркотиков".

"Немецкие органы безопасности считают, что погибший работал на российскую спецслужбу СВР. В своем заявлении российское посольство назвало смерть "трагическим несчастным случаем". Предположения о том, что погибший был российским шпионом, являются, по словам посольства, "абсолютно ложными", - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel


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