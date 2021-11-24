Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет - или умрет?

"Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в понедельник в Берлине, что из-за чрезвычайно высокого количества новых заражений к концу этой зимы каждый человек, живущий в Германии, вероятно, будет вакцинирован, переболеет или умрет. Может ли это быть правдой?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В настоящее время, по данным правительства Германии, в стране числится чуть менее 57 млн полностью привитых людей - фактическое число может быть несколько выше из-за пробелов в отчетности. Таким образом, при общей численности населения около 83 млн человек на сегодняшний день еще около 26 млн человек могут как минимум потенциально заразиться вирусом. Прорывные инфекции в целях упрощения расчета здесь не учитываются. Следует также отметить, что среди большого числа невакцинированных людей многие переболели и многие случаи заражения не регистрируются. То есть если считать концом зимы 1 апреля 2022 года, то до него остается еще 130 дней. Если - как сейчас - каждый день будет добавляться около 40 тыс. полностью привитых людей, то к весне число привитых увеличится всего на 5 млн человек", - пишет издание.

"Для того чтобы прогноз Шпана стал реальностью, необходимо, чтобы каждый день до весны происходило от 100 тыс. до 150 тыс. заражений. Однако в этом случае система здравоохранения потерпела бы катастрофический крах, а очень многие люди умерли бы. Политики были бы вынуждены принять контрмеры. Но жесткие меры делают прогноз Шпана еще более нереалистичным".

"В исследовании, которое еще не прошло рецензирование, рабочая группа под руководством ученого Ллойда Чепмена из Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассмотрела вопрос об остаточном потенциале заражения в 19 европейских странах. Для расчета авторы оценили естественный или приобретаемый с помощью вакцинации иммунитет среди населения и долю людей, которые в силу возраста и предыдущих заболеваний, возможно, заболеют Covid-19 в особо тяжелой форме или даже могут умереть от него".

"В своей модели авторы рассчитали возможные случаи госпитализации на 100 тыс. жителей. Исследование показало, что страны, в которых на ранних этапах было большое количество новых случаев заражения и которые также рано начали вакцинацию, например, Англия, в ближайшие недели, возможно, будут испытывать меньшую нагрузку на систему здравоохранения. При этом в странах с низким уровнем вакцинации и низким числом переболевших людей ситуация выглядит хуже. В абсолютном выражении, согласно исследованию, максимальное число госпитализаций в Германии может составить 280 тыс., при этом следует опасаться еще 115 тыс. смертей".

"Авторы исследования отмечают, что в некоторых европейских странах, таких как Австрия, Финляндия, Нидерланды, а также Германия, имеет место комбинация трех факторов, которые могут довести систему здравоохранения до предела: сочетание относительно низкого уровня вакцинации, особенно среди пожилых людей, относительно низкого числа переболевших и в целом более возрастного населения. "Наши результаты свидетельствуют о том, что потенциальная нагрузка от госпитализаций и смертей, вызванных Covid-19, является значительной", - пишут исследователи".

"В другом исследовании, также еще не прошедшем рецензирование, рабочая группа под руководством физика Виолы Приземанн из Института динамики и самоорганизации Макса Планка описывает другие возможные сценарии этой зимы. Высокое число новых заражений может, согласно одному из вариантов, повысить готовность населения к вакцинации, так что весной может сформироваться определенный иммунитет - но ценой многих смертей и перегруженной системы здравоохранения".

"Строгие защитные меры могут предотвратить этот сценарий и сдержать вирус, но в то же время приведут к тому, что у людей не будет мотивации проходить вакцинацию, - отмечает издание. - (...) Если в марте 2022 года все ограничения будут сняты, то из-за слабого иммунитета - приобретенного в результате заражения или вакцинации - может вновь возникнуть мощная волна заражений. "Страна, в которой зимой будет более высокий уровень вакцинации, не столкнется с этой дилеммой", - пишут авторы исследования".

"Так что на настоящий момент заявление Шпана трудно подтвердить. В любом случае, ученые предупреждают о том, что не нужно путать сценарии с прогнозами. Особенно трудно рассчитать поведение населения. Вполне возможно, что многие люди будут продолжать отказываться от вакцинации. Однако также возможно, что некоторые примут решение сделать прививку. Заявление Шпана, вероятно, неверно в отношении конкретного периода времени, однако его идея верна: рано или поздно каждый человек в Германии - привитый или нет - вступит в контакт с патогеном и выживет или умрет от инфекции", - заключает Süddeutsche.