24 октября 2018 г. Майкл Пил, Катрина Мэнсон, Генри Фой | Financial Times Выход США из договора о РСМД ставит под угрозу усилия по контролю над вооружениями Аналитики считают решение США выйти из договора о РСМД стратегической ошибкой и признаком дальнейшей деградации усилий по сокращению ядерных вооружений, предпринятых в конце холодной войны, пишут журналисты Financial Times Майкл Пил, Катрина Мэнсон и Генри Фой. "Общая картина такова, что архитектура контроля над вооружениями разрушается, - сказал директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. - Когда эти средства контроля убирают, действительно возникает явный риск наращивания ядерного потенциала с обеих сторон". "Некоторые наблюдатели задаются вопросом, является ли угроза Трампа выйти из договора уловкой, призванной добиться уступок, однако предыдущие решения о выходе из международных соглашений, таких как ядерная сделка с Ираном, позволяют предположить, что он может довести дело до конца", - говорится в статье. "Возможно, некоторые люди пытаются придать этому вид платформы для переговоров, но поверьте Трампу на слово. Он хочет выйти: он этого хочет, и он это получит", - сказал Джеффри Льюис, эксперт по контролю над вооружениями в Миддлберийском институте международных исследований. О серьезности намерений Белого дома говорит то, что пост советника Трампа по нацбезопасности занимает Джон Болтон, издавна настаивавший на более жесткой позиции в вопросе ядерного оружия. "Долгосрочный расчет американских "ястребов" заключается в том, что Москва не обладает финансовой мощью, чтобы поспевать за Вашингтоном в новой гонке вооружений, - пишут журналисты. - Выход из договора РСМД также ослабит стратегическое влияние России и восприятие ее положения в мире, поскольку это соглашение одно из важнейших в сокращающемся списке двусторонних международных договоров, которые, по мнению Москвы, придают ей значимость как основному собеседнику США". Однако в краткосрочной перспективе выход из договора о РСМД выгоден для Москвы в военном отношении, отмечается в статье. "В ближайшем будущем Россия выигрывает не только потому, что уже разрабатывает и развертывает системы наземного базирования, но и потому, что может без значительных затрат развернуть множество малоуязвимых ракетных комплексов с конвенциональными или ядерными боеголовками таким образом, что военное равновесие в Европе может заметно измениться", - пояснил старший научный сотрудник "Центра военно-морского анализа" Майкл Кофман. Он добавил, что США "потребуются годы, если не десятилетия, чтобы получить аналогичные возможности". "Идея США о создании альтернативы договору о РСМД, которая распространялась бы на Китай, пока не нашла поддержки. По словам аналитиков, это было бы сложно из-за доктрины Пекина о стратегической автономии и его масштабной программы по разработке ракет морского базирования", - пишут авторы статьи. Выход Вашингтона из договора о РСМД также может сказаться на усилиях по продлению СНВ-3. Эксперт по контролю над вооружениями и ядерному оружию в Университете Темпл Джейн Вайнман считает, что в результате будут потеряны рычаги влияния и "пространство для переговоров". "Это ведет к утрате некоторых ограничений, которые Россия, возможно, все еще ощущала, и это не дает Соединенным Штатам ничего из того, что им хотелось бы, - сказала она. - Это, по сути, сигнал о том, что США не заинтересованы в выполнении своих обязательств". Источник: Financial Times