24 октября 2018 г. Редакция | Financial Times Дональд Трамп наносит удар по ядерной стабильности "Выходом из договора по ядерному оружию Трамп ставит под вопрос то, что остается от выработанных с таким трудом механизмов контроля над вооружениями, которые позволили США и Советскому Союзу справиться с риском термоядерной конфронтации", - пишет Financial Times в редакционной статье. "В результате становится ничтожной перспектива какой-либо серьезной новой попытки установить ограничения на ядерные арсеналы по всему миру. Раз уж США освободились, то с чего бы Китаю, Индии, да и Ирану добровольно себя ограничивать?" - отмечает издание. "Администрация США в ответ на подобную критику заявляет, что режим Владимира Путина вопиющим образом нарушает договор. Утверждается, что развертывание нового поколения крылатых ракет наземного базирования 9M729 напрямую бросает вызов положениям договора о РСМД. Трамп может указать на то, что на стадии разработки ракет администрация Барака Обамы выступала с такими же жалобами", - говорится в статье. "Однако американские разведданные, подкрепляющие это утверждение, не были опубликованы. Москва тоже жалуется на влияние на ядерный паритет американских систем ПРО. Путин также может указать на то, что ни Китай, ни Индия не связаны этим договором. Перед США не стоит подобная потенциальная угроза со стороны ракет наземного базирования", - пишет FT. Издание делает вывод о наступлении новой эры ядерной нестабильности, которую на сей раз не сдерживают соглашения, стабилизировавшие противостояние между США и Советским Союзом. Источник: Financial Times