24 октября 2018 г. Саймон Тисдолл | The Guardian Трамп порождает ядерную угрозу пострашнее холодной войны "Импульсивное решение Дональда Трампа разругать эпохальный договор о контроле вооружений и разработать новое поколение американского ядерного оружия наносит еще один сокрушительный, опасный удар по глобальному миропорядку, основанному на правилах", - пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл. Обозреватель пишет, что решение США о выходе из Договора о РСМД - "ужасная новость для всех, кто стремится к миру, свободному от ядерного оружия", важный шаг на попятный от обязательства ядерных держав сокращать и уничтожать свои арсеналы, которое содержится в Договоре о нераспространении ядерного оружия, вступившем в силу в 1970 году. Тисдолл продолжает: "Если решение Трампа осуществится на практике, оно даст старт второй фазе глобальной гонки вооружений". Причем, считает автор, эта гонка, в отличие от состязания США и СССР, может сделаться многомерной и многополярной, и угроза взаимного уничтожения сменится "многополярным гарантированным уничтожением". Автор признает, что заявление Трампа может быть уловкой с целью надавить на Россию. Он проводит параллели с тем, как Трамп грозил Северной Корее. "Беда в том, что Владимир Путин - не слабый, маргинализированный деятель типа Ким Чен Ына. Кремль поклялся догнать США по новым вооружениям, обзавестись тем же количеством боезарядов", - говорится в статье. Трамп обосновал свое решение, заявив, что российские разработки новых ракет нарушили ДРСМД, напоминает автор. Но "Россия уверяет - не без законных оснований - что это американцы сорвали ДРСМД, расходуя миллиарды долларов на модернизацию существующих ядерных вооружений и повышение их "практичности" путем снижения их взрывной мощности", говорится в статье. Россия заявляет, что размещение элементов ПРО США изменило баланс сил в Европе в ущерб Москве. "Решение Трампа по ДРСМД также отражает беспокойство США, разделяемое Россией, из-за Китая, который не скован никакими договорами и разрабатывает ракеты средней дальности", - признает автор. "Если Трамп осуществит свое решение, а Кремль ответит соответственно, это может означать возвращение американских ракет наземного базирования в Европу спустя 30 лет", - пишет автор. "Либо будут новые крупные шаги по размещению американских ракет, запускаемых из воздуха или с моря, плюс новый нажим на страны НАТО, чтобы они вкладывали больше денег в кубышку", - говорится в статье. "Отказ от ДРСМД может также прикончить, возможно, еще более важный договор - СНВ-3", - полагает автор. По его мнению, "эффект домино" от решения Трампа прогнозирует "мир, где вечно будет править страх перед ядерным апокалипсисом. Впрочем, страх - рабочий инструмент Трампа". Источник: The Guardian