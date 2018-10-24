Зигмар Габриэль: "Германия должна стать голосом в поддержку разоружения"

США выходят из договоров с Россией, не доверяя ей. Германия должна поддержать ядерное разоружение, пишет в своей статье для Handelsblatt бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Президент США Дональд Трамп хочет выйти из двустороннего договора о РСМД. По мнению Габриэля, "уже сегодня становится очевидным, что подобная участь может постигнуть и СНВ".

"Оба этих договора сделали мир и прежде всего Европу более безопасными. (...) Угроза размещения новых ядерных ракет меньшей дальности превращала тогда (до подписания договоров. - Прим. ред.) Германию в потенциальное поле битвы в ядерной войне", - отмечает автор.

Теперь мы стоим на пороге того, что оба соглашения будут расторгнуты. "Недоверие между США и НАТО с одной стороны и Россией - с другой слишком велико - действующие лица обвиняют друг друга в нарушении договорных условий", - пишет Габриэль.

Сегодня Трамп действует без каких-либо консультаций со своими союзниками по НАТО, говорится далее. "В очередной раз он доказывает, какое ничтожно малое значение он придает западному альянсу".

"Раскол и ослабление Европы являются стратегической целью ястребов-идеологов в Вашингтоне", - пишет Зигмар Габриэль и указывает на то, что эта часть политического истеблишмента Соединенных Штатов "обрадуется, если мы, европейцы, будем дрожать от страха, подобно зайцам".

Бывший глава МИД Германии уверен в том, что Берлин должен как можно быстрее заняться этой темой. "Первым шагом может стать общеевропейская инициатива по возвращению и усилению контроля над вооружениями. Обоюдный контроль - это инструмент, который пригодится в те непростые времена, когда стороны не доверяют друг другу".

Это, продолжает автор, станет и первым испытанием готовности России к сотрудничеству и разоружению.

Несомненно, пишет Габриэль, "нам нужны новые инициативы по сокращению численности как ядерных, так и обычных вооружений. Об этом в последнее время никто не говорит - напротив, в европейских и международных дебатах доминируют требования увеличить военные бюджеты".

Германия должна стать голосом в поддержку разоружения и общей безопасности. "Никакой наивности в отношениях с Москвой, но и никакого раболепства в адрес США и ястребов в НАТО", - резюмирует немецкий политик.