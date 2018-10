24 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Импульсивное решение" и "стратегическая ошибка": Трамп наносит удар по ядерной стабильности Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон отстаивал в Москве выход США из договора о РСМД как необходимое и давно назревшее решение. И в США, и в России "снова можно наблюдать политический дискурс, флиртующий с эскалацией", комментирует западная пресса. "Эффект домино" от решения Трампа прогнозирует "мир, где вечно будет править страх перед ядерным апокалипсисом". Это еще один сокрушительный удар по глобальному миропорядку, основанному на правилах. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон приехал в Москву отстаивать выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль. Во время каждой встречи с российскими официальными лицами Болтон повторял один и тот же месседж: США не несут ответственности за провал исполнения договора РМСД. Истинными виновниками, сказал он, являются русские, а также китайцы. И те и другие ответили ему по очереди. Пекин выступил против "шантажа", а Путин заявил об "абсолютно ничем не спровоцированных" шагах США, "которые мы не можем назвать дружественными". Тем не менее, 11 ноября ожидается новая встреча Трампа и Путина в Париже, отмечает Авриль. По мнению одного дипломатического источника, Вашингтон намеками просил Москву оказать давление на Пекин. Около половины запусков китайских баллистических ракет нарушают положения договора РСМД, уточнил Болтон. "Ему был дан четкий ответ, что вопросы, касающиеся наших китайских партнеров, должны обсуждаться напрямую с китайцами", - прокомментировал российский дипломат. Есть подозрения, что с помощью выхода из договора о РСМД Вашингтон хочет развязать себе руки с целью развернуть собственные ракеты в Тихом океане, говорится в статье. Болтон исключил всякую возможность возрождения договора о РСМД и даже переговоров о всеобщем договоре о разоружении, который, в частности, включал бы и Китай, отмечает издание. "Советник президента США по нацбезопасности заявил, что в расторжении договора о РСМД вовсе нет ничего плохого. При этом ситуация с ядерной безопасностью уже давно не была настолько плохой, как сейчас", - уверена журналистка Die Zeit Алисе Бота. И в США, и в России "снова можно наблюдать политический дискурс, флиртующий с эскалацией". "Вслед за крахом договора о РСМД могут последовать и неудачи в переговорах по договору СНВ-III, истекающему в 2021 году, - полагает Бота. - Сначала по решению американцев утратил силу договор об ограничении систем противоракетной обороны, затем в 2015 году Россия расторгла договор об обычных вооруженных силах в Европе, теперь за ними последует договор о РСМД и в скором времени, возможно, и договор СНВ-III". "Америка прежде всего, затем Россия - и только потом остальной мир и его безопасность, которая уже давно не находилась под такой угрозой, как сегодня", - констатирует журналистка. "Дональд Трамп наносит удар по ядерной стабильности" - утверждает в заголовке редакционной статьи Financial Times. "В результате становится ничтожной перспектива какой-либо серьезной новой попытки установить ограничения на ядерные арсеналы по всему миру. Раз уж США освободились, то с чего бы Китаю, Индии, да и Ирану добровольно себя ограничивать?" - отмечает издание. Газета делает вывод о наступлении новой эры ядерной нестабильности, которую на сей раз не сдерживают соглашения, стабилизировавшие противостояние между США и Советским Союзом. "Трамп порождает ядерную угрозу пострашнее холодной войны" - полагает The Guardian. "Импульсивное решение" Трампа "наносит еще один сокрушительный, опасный удар по глобальному миропорядку, основанному на правилах", пишет обозреватель Саймон Тисдолл. "Если решение Трампа осуществится на практике, оно даст старт второй фазе глобальной гонки вооружений". Причем, считает автор, эта гонка, в отличие от состязания США и СССР, может сделаться многомерной и многополярной, и угроза взаимного уничтожения сменится "многополярным гарантированным уничтожением". "Если Трамп осуществит свое решение, а Кремль ответит соответственно, это может означать возвращение американских ракет наземного базирования в Европу спустя 30 лет", - пишет автор. "Отказ от ДРСМД может также прикончить, возможно, еще более важный договор - СНВ-3", - полагает автор. По его мнению, "эффект домино" от решения Трампа прогнозирует "мир, где вечно будет править страх перед ядерным апокалипсисом. Впрочем, страх - рабочий инструмент Трампа". Аналитики считают решение США выйти из договора о РСМД стратегической ошибкой и признаком дальнейшей деградации усилий по сокращению ядерных вооружений, пишут журналисты Financial Times Майкл Пил, Катрина Мэнсон и Генри Фой. "Общая картина такова, что архитектура контроля над вооружениями разрушается", - сказал директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. "Долгосрочный расчет американских "ястребов" заключается в том, что Москва не обладает финансовой мощью, чтобы поспевать за Вашингтоном в новой гонке вооружений, - пишут журналисты. - Выход из договора РСМД также ослабит стратегическое влияние России и восприятие ее положения в мире, поскольку это соглашение одно из важнейших в сокращающемся списке двусторонних международных договоров (...)". Однако в краткосрочной перспективе выход из договора о РСМД выгоден для Москвы в военном отношении. По словам старшего научного сотрудника "Центра военно-морского анализа" Майкла Кофмана, в результате "военное равновесие в Европе может заметно измениться". Он добавил, что США "потребуются годы, если не десятилетия, чтобы получить аналогичные возможности". Выход Вашингтона из договора о РСМД также может сказаться на усилиях по продлению СНВ-3. Эксперт по контролю над вооружениями в Университете Темпл Джейн Вайнман считает, что в результате будут потеряны рычаги влияния и "пространство для переговоров". "Это ведет к утрате некоторых ограничений, которые Россия, возможно, все еще ощущала, и это не дает Соединенным Штатам ничего из того, что им хотелось бы, - сказала она. - Это, по сути, сигнал о том, что США не заинтересованы в выполнении своих обязательств". Для России заявление США о намерении выйти из договора о РСМД "выгодно - в краткосрочной перспективе", считает журналистка Der Spiegel Кристина Хебель. "Если США действительно расторгнут договор, Москва больше не будет привязана к его ограничениям, то есть сможет открыто размещать свои ракеты средней дальности - и даже не будет нести за это политическую ответственность: ее будет нести Трамп", - полагает Хебель. "Его выход из договора о РСМД подкрепит образ США, который охотно рисуют в России в приближенных к Кремлю кругах, - продолжает журналистка. - Вашингтон представляют в качестве ненадежного партнера, который преследует только свои интересы (...)". "То, что в НАТО нет единой позиции относительно плана Трампа по выходу из договора, (...) в Москве наблюдают с некоторым одобрением", - отмечает Хебель. "Тем не менее, для России расторжение договора о РСМД может повлечь за собой и значительные риски. (...) Может начаться гонка вооружений. К тому же в 2021 году истекает срок действия договора СНВ-III, ограничивающего стратегические ядерные вооружения и максимальную дальность полета ракет-носителей и боеголовок", - говорится далее. "К тому же под вопросом и то, насколько Россия (...) действительно в состоянии участвовать в дорогостоящей гонке вооружений. В конце концов, Москве придется ее вести не только с США, но и с Китаем", - пишет Хебель в заключение.