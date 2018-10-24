Убийство Хашогги: большие маневры внутри саудовской королевской семьи

После смерти журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле наследный принц Мухаммед бен Салман оказался под давлением, и его судьба теперь находится в руках его отца, короля Саудовской Аравии. Закулисье этой бури раскрывает обозреватель Le Figaro и специалист по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно.

Через несколько часов после того, как Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл закулисную сторону убийства Джамаля Хашогги, наследный принц Мухаммед бен Салман (MBS) в конечном счете появился на своем форуме "Давос в пустыне" рядом с королем Иордании Абдаллой II, крупным бенефициаром саудовской помощи. За несколько часов до этого ходили самые безумные слухи о том, что MBS скрывается, запершись в своем дворце. Турецкий президент не называл его по имени, но когда он объявил о том, что правосудие "покарает" также и "заказчиков" убийства, все поняли, что он метил в своего заклятого врага - 33-летнего саудовского принца, говорится в статье.

Вот уже три недели после того, как разразилось это дело, Эрдоган держит пистолет у виска MBS, и, по данным источников, близких к турецкому президенту, он не собирается снимать свою угрозу до тех пор, пока король Салман не отставит своего сына в сторону. Тиски сжимаются вокруг нового лидера Саудовской Аравии, которого Салман назначил наследником престола летом 2017 года, отмечает автор статьи.

После того, как в ноябре 2017 года он заключил в тюрьму многих принцев, обвиненных в коррупции, - сегодня они в основном находятся под домашним арестом, - MBS живет в обстановке всеобщего подозрения. Говорят, что во избежание терактов он предпочитает проводить много времени на своей яхте в Красном море, где он чувствует себя в большей безопасности, чем у себя во дворце, указывает Мальбрюно.

Возникновение дела Хашогги усилило напряженность между наследным принцем и другими членами королевской семьи. Но что они могут поделать? Любимый сын короля Салмана перекрыл доступ к властителю, о котором говорят, что он болен, не уточняя, сохраняет ли он ясность сознания, пишет эксперт.

Не имея возможности встретиться и поговорить с саудовским монархом, в настоящее время принцы вынуждены собираться тайком, о чем в конце недели сообщило издание Wall Street Journal. Один из немногих, кто в последние дни был приближен к Салману, это принц Халид ибн Фейсал, его двоюродный брат и доверенное лицо, которого монарх отправил к президенту Эрдогану, сообщает журналист.

Вернувшись в Саудовскую Аравию, принц Халид все-таки предоставил королю турецкую версию убийства Хашогги, близкую к правде, говорится в статье.

Однако, несмотря на стойкие подозрения, нависшие над MBS, Салман без колебаний укрепил власть своего сына, назначив его в субботу на пост главы нового комитета по назначениям и пересмотру разведслужбы королевства, указывает автор статьи.

Словом, король, судя по всему, не склонен отставлять в сторону MBS, на что надеялись Турция и многие другие союзники Саудовской Аравии, продолжает обозреватель.

Менее чем за два года MBS сосредоточил в своих руках всю власть. Вероятно, понадобится еще много давления для того, чтобы его отец согласился хоть как-то отвести его на второй план в структуре саудовской власти. Для противников MBS его появление на международном форуме прозвучало как вызов, считает Мальбрюно.

Вот уже более двух недель ведущие западные разведслужбы пытаются выяснить, какова степень его причастности, и обнаружить признаки преступления. В их числе ЦРУ (глава которого Джина Хаспел была спешно отправлена в Стамбул), которое так и не переварило того, что MBS летом 2017 года отодвинул от трона своего двоюродного брата, принца Мухаммеда ибн Наифа, человека, олицетворяющего антитеррористическую борьбу в Саудовской Аравии, и любимчика американских разведслужб, комментирует обозреватель.

До сих пор в распоряжении "больших ушей" имелось множество устных данных, переданных Турцией, но не было материальных данных - в частности, аудио и видеозаписей. "MBS мог ограничиться туманными заявлениями, говоря руководителю боевой группы о том, что надо нейтрализовать Хашогги", - замечает один знаток спецслужб. Будет ли это достаточным основанием для того, чтобы избежать антисаудовского вихря, который продолжает раздуваться? - задумывается Мальбрюно.