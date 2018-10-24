Трамп и Путин настроены на разговор о гонке вооружений

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приехал в Москву отстаивать выход своей страны из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Вашингтон готов подписаться под каждым своим словом. Во время каждой встречи с российскими официальными лицами, начиная с Владимира Путина, американский советник по национальной безопасности Джон Болтон повторял один и тот же месседж: США не несут ответственности за провал исполнения договора РМСД, призванного ликвидировать ракеты средней и малой дальности и с грохотом расторгнутого Дональдом Трампом. Истинными виновниками, сказал он, являются русские, которые продолжают разрабатывать крылатые ракеты наземного базирования, а также китайцы, которые угрожают своим японским, корейским, тайваньским и австралийским соседям, при этом никогда не подписывая никаких договоров об ограничении, в отличие от России, передает автор статьи.

И те и другие ответили ему по очереди. Пекин выступил против "шантажа", а Владимир Путин заявил: "Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными". Тем не менее, после последнего саммита в Хельсинки ожидается новая встреча Трампа и Путина в Париже 11 ноября в рамках торжественных мероприятий в честь годовщины перемирия 1918 года, отмечает Авриль.

По мнению одного дипломатического источника, цитируемого агентством РИА "Новости", Джон Болтон безуспешно изливал душу перед российскими хозяевами по поводу сочтенного им аномальным поведения их китайских союзников, словно Вашингтон просил Москву оказать давление на Пекин. Около половины запусков китайских баллистических ракет нарушают положения договора РСМД, уточнил он для своих собеседников. "Ему был дан четкий ответ, что вопросы, касающиеся наших китайских партнеров, должны обсуждаться напрямую с китайцами", - прокомментировал российский дипломат. Существуют подозрения, что с помощью выхода из договора о РСМД Вашингтон хочет развязать себе руки с единственной целью развернуть свои собственные ракеты в Тихом океане, говорится в статье.

"Пока люди не придут в чувства, мы будем наращивать свой ядерный потенциал. Это угроза для кого угодно, которая включает в себя и Китай, и Россию, любого, кто хочет играть в эти игры", - заявил Трамп, словно откликаясь в ответ.

Джон Болтон исключил всякую возможность возрождения договора о РСМД и даже переговоров о всеобщем договоре о разоружении, который, в частности, включал бы и Китай. Кроме того, он напомнил о своих критических замечаниях против российского вмешательства в американские выборы. Между двумя встречами он возложил венок на кремлевскую Могилу Неизвестного Солдата, подошел к мемориалу города-героя Керчи и почтил минутой молчания "героизм" жителей Керчи в годы Второй мировой войны. Речь идет о том самом городе в аннексированном Крыму, где в результате теракта 17 октября погиб 21 человек: редкий момент экуменизма на протяжении визита, превратившегося в диалог глухих, резюмирует Авриль.