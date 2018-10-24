Что означает для Путина угроза Трампа

"Президент США Трамп хочет выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и отправляет в Москву советника по нацбезопасности Болтона. Для России это заявление выгодно - в краткосрочной перспективе", - считает журналистка Der Spiegel Кристина Хебель.

"Несмотря на заявление Трампа, Болтона приняли в российской столице по-настоящему дружественно. (...) Возможно, это связано с тем, что гость из США и принимающая его российская сторона говорят на одном языке, - замечает журналистка. - Болтон называет договор о РСМД "двусторонним договором времен холодной войны" в мире, который стал "многополярным". Соглашение, по его словам, больше не имеет ничего общего с "новой стратегической реальностью". (...) Представители российского правительства всегда охотно используют слово "многополярный", чтобы обрисовать свое видение миропорядка, в котором существует много взаимодействующих центров власти вместо гегемонии США".

"Если США действительно расторгнут договор, Москва больше не будет привязана к его ограничениям, то есть сможет открыто размещать свои ракеты средней дальности - и даже не будет нести за это политическую ответственность: ее будет нести Трамп", - полагает Хебель.

"Его выход из договора о РСМД подкрепит образ США, который охотно рисуют в России в приближенных к Кремлю кругах, - продолжает журналистка. - Вашингтон представляют в качестве ненадежного партнера, который преследует только свои интересы и после холодной войны предпринял недостаточно усилий для того, чтобы заключить с Москвой соглашения о безопасности".

"То, что в НАТО нет единой позиции относительно плана Трампа по выходу из договора, (...) в Москве наблюдают с некоторым одобрением", - отмечает Хебель.

"Тем не менее, для России расторжение договора о РСМД может повлечь за собой и значительные риски. (...) Может начаться гонка вооружений. К тому же в 2021 году истекает срок действия договора СНВ-III, ограничивающего стратегические ядерные вооружения и максимальную дальность полета ракет-носителей и боеголовок", - говорится далее.

Журналистка приводит мнение руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, предупреждающего о долгосрочных последствиях расторжения договора о РСМД для России. "По его словам, за последние 30 лет геополитическая ситуация значительно изменилась. Американские ракеты могут размещаться не только в Румынии и Польше, но и в Прибалтике рядом с российской границей", - передает издание.

"К тому же под вопросом и то, насколько Россия, располагающая экономической мощью Италии, действительно в состоянии участвовать в дорогостоящей гонке вооружений. В конце концов Москве придется ее вести не только с США, но и с Китаем - соседом, который уже сейчас внушает Москве некоторое уважение ввиду своей экономической и военной силы", - пишет Хебель в заключение.