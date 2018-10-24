Люксовые часы для Сирии

"В состоянии ли Швейцария ответственно реализовывать экономические санкции? Доклад, составленный в парламенте, ставит это под сомнение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Вопрос был поднят парламентской контрольно-ревизионной комиссией, раскритиковавшей нарушения в реализации Швейцарией санкционного режима, поясняет автор статьи Фабиан Шэфер. В своей критике комиссия опиралась на доклад парламентской службы, осуществляющей контроль и оценку деятельности федеральных учреждений, о реализации санкций в отношении Северной Кореи, Сирии, Ирана и Крыма.

"Конкретно было проанализировано, какие поставки в упомянутые страны были указаны в сведениях таможенной службы за последние пять лет. В отдельных случаях были обнаружены сомнительные поставки попадающих под санкции товаров в Сирию, Иран и в Крым", - сообщает издание.

"В случае с Сирией речь идет о 14 поставках люксовых товаров, преимущественно часов. Всего было более сотни люксовых часов стоимостью в несколько миллионов франков. Два случая иллюстрируют недостаточную коммуникацию между Департаментом экономики Швейцарии и таможенным управлением, что тоже подверглось критике. Таможенное управление придерживается позиции, что для этих двух поставок имелось разрешение от департамента экономики. (...) Однако департамент экономики не выдавал такого разрешения", - передает Шэфер.

"В случае с Ираном авторы наткнулись на 39 поставок благородных металлов, на которые наложены санкции. Иначе выглядит ситуация с оккупированным Россией Крымом, - отмечает журналист. - Здесь доклад говорит о том, насколько тяжело реализовать санкции, направленные не против целых стран, а их отдельных регионов. Контрольной службой было обнаружено, что количество импортированных из Украины товаров, на которых не было указано точных сведений об их происхождении, удвоилось после вступления санкций в силу. Это, по мнению ведомства, указывает на использование обходных путей для поставок товаров из Крыма в Швейцарию".

"Доклад также указывает на сложности, которые Швейцария вряд ли может изменить самостоятельно. Затруднительно реализовать санкции в финансовой сфере, так как тяжело провести различие между разрешенными и попадающими под действие санкций операциями. (...) Вряд ли можно реализовать и санкции, направленные против въезда в страну отдельных лиц в случаях, когда они, будучи, например, владельцами российских дипломатических паспортов, могут въезжать на территорию Швейцарии без визы", - говорится в публикации.