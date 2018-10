24 октября 2018 г. Люси Фишер и Джордж Гринвуд | The Times Британским пэрам-консерваторам велели рассказать начистоту об их связях с Россией "Как может сообщить The Times, на фоне страхов перед российским влиянием и лоббированием в парламенте министр безопасности отказался от встречи с консерватором, членом палаты лордов, который имеет финансовые связи с Москвой", - пишут журналисты Люси Фишер и Джордж Гринвуд. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес "заявил в письме в комитет по иностранным делам палаты общин, что с тех пор, как он занял свой пост в 2016 году, к нему обращались два пэра-консерватора, "просившие о содействии правительства российским партнерам". Он написал, что не принял предложение встретиться и обсудить санкции с лордом Баркером Бэттлским", - пишет газета. Издание поясняет, что лорд Баркер - глава совета директоров En+, мажоритарный пакет которой принадлежит "олигарху Олегу Дерипаске, одному из близких союзников президента Путина". "Встреча министра с пэром-консерватором, лордом Фэрфаксом Камеронским состоялась. Уоллес написал в письме, которое было несанкционированно передано в нашу газету, что лорд Фэрфакс "хотел обсудить свой опыт работы в "Совкомфлоте", российской судоходной госкомпании", - говорится в статье. Газета поясняет, что Фэрфакс - директор Sovcomflot UK, филиала ПАО "Совкомфлот". "Лорд Баркер отверг все предположения, будто он пытался что-то лоббировать перед Уоллесом", - сообщает газета. Газета комментирует: "Эта информация предана огласке на фоне опасений видных депутатов палаты общин, что депутаты палаты лордов пытаются заниматься лоббированием в интересах российских компаний, имеющих связи с правительством страны, и выполняют "волю Кремля". Аналитическое исследование The Times выявило пэров с финансовыми интересами, связанными с Россией, что повлекло за собой призывы ко всем членам палаты лордов избавиться от этих интересов, если они не смогут доказать, что эти интересы не затронуты потенциальным влиянием Кремля". Депутаты палаты общин и общественные активисты также предложили ужесточить правила палаты лордов касательно транспарентности и связей депутатов с иностранными державами, сообщает газета. Со своей стороны, неназванный представитель палаты лордов сказал, что кодекс поведения ее депутатов призван гарантировать транспарентность и открытость, "но сейчас нет планов запрещать членам (палаты лордов. - Прим. ред.) иметь финансовые интересы в России". Источник: The Times