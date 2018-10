24 октября 2018 г. Люси Фишер и Джордж Гринвуд | The Times "Красные скамьи": пэры из разных партий находятся на содержании у России На фоне обеспокоенности нарастающей агрессией Москвы депутаты палаты общин британского парламента потребовали, чтобы пэры, имеющие право заседать в палате лордов, отказались от финансовых интересов, связанных с Россией, пишет The Times. "Депутаты палаты общин и борцы за транспарентность также предложили пересмотреть кодекс поведения членов палаты лордов, дабы ужесточить правила, касающиеся транспарентности и связей с иностранными державами", - сообщают журналисты Люси Фишер и Джордж Гринвуд. "Эти призывы прозвучали после журналистского расследования The Times в отношении пэров с интересами, связанными с Россией, и в период негативных последствий атаки с применением нервно-паралитического вещества, которую сотрудники российских разведслужб совершили в Солсбери в марте", - отмечает издание. Газета перечисляет имена нескольких пэров. Лорд Скиделски, независимый депутат, - неисполнительный директор российской "Руснефти". "В 2014 году в палате общин он выступил против наложения на Россию санкций в ответ на незаконную аннексию ею Крыма", - говорится в статье. Лорд Понсонби Шёлбредский, лейборист, "объявляет в реестре депутатов, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company и ее прямого собственника Eastsib, зарегистрированной на Кипре компании, которая действует в России", оворится в статье. "Лорд Траскотт, независимый лейборист, получает вознаграждение за работу в качестве председателя консультативного совета Russian Gold Fund, фонда, инвестирующего в частные акции", - пишет издание. В январе Траскотт назвал "фантазией" представление, будто Кремль может отдать приказ об атаке обычными вооружениями против какой-либо страны-члена НАТО, а также призвал британское правительство улучшить отношения с Россией. "Он женат на Светлане Черниковой, которая, по некоторым сведениям, - дочь полковника Красной (так в оригинале - Прим. ред.) армии. Вчера лорд Траскотт заявил Times, что Russian Gold Fund - это "не российская компания. В ней нет российских денег", - говорится в статье. "Он сказал, что не имеет финансовых интересов в России и связей с российским правительством", - пишет издание. Со своей стороны, депутат палаты общин, консерватор Боб Сили заявил: "Пэры, работающие на недружественные иностранные державы, должны отказаться от права заседать в парламенте. Сделают ли они это? Конечно, нет". Источник: The Times